Doppia sorpresa per Juan Jesus: “Lo ha chiamato dopo la sentenza”

Sorpresa per Juan Jesus, dopo la sentenza sul caso Acerbi che di certo non ha giovato al brasiliano. La chiamata ricevuta dal calciatore del Napoli.

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus è arrivata a sconvolgere il calcio italiano e la Serie A lo scorso lunedì. Dopo giorni di discussioni infatti, il Giudice Sportivo si è esentato dall’infliggere una sanzione al centrale dell’Inter, assolvendolo per mancanza di prove. Una decisione alquanto discutibile, che ha quindi portato il Napoli a prendere le distanza dalla Lega e dalle sue manifestazioni contro il razzismo, attaccando la sentenza attraverso un comunicato proprio ed una nota scritta a carico di Juan Jesus. Per il brasiliano, dopo le giornate buie, è però arrivata una doppia sorpresa.

Vinicius chiama Juan Jesus, contatti anche con Maignan

Nonostante la miriade di campagne contro i crimini di tale stampo e gli insulti di matrice razziale, il razzismo negli stadi continua ad essere uno degli argomenti di punta del nostro calcio, e non solo a causa del caso Juan Jesus. Lo sa infatti bene Vinicius Jr., calciatore del Real Madrid vittima di tali ingiurie ogni qualvolta pone piede sul campo da gioco, che sia in Spagna o in Europa. Un accanimento, questo, che ha portato il brasiliano a rivelare addirittura di aver perso parte della voglia di giocare a calcio, ma che avrebbe inoltre spinto il calciatore blancos a contattare proprio Juan Jesus.

A rivelarlo, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha per primo narrato di questa bella sorpresa per il calciatore del Napoli. In particolare, i due ebbero già modo di scambiarsi qualche battuta nel corso del match fra azzurri e Real Madrid al Bernabeu, dove il tutto fu addirittura suggellato da alcune foto social. Questa volta, invece, lo scambio di opinioni è avvenuto in privato, con un tema principale, quale il razzismo, di certo più pesante e delicato di qualche battutina fra due avversari negli spogliatoi.

Come già vociferato negli ultimi giorni, e confermato dal quotidiano, anche il portiere del Milan Mike Maignan avrebbe telefonato a Juan Jesus per esprimere la propria vicinanza al brasiliano. Probabile che il portiere, dopo quanto accaduto lo scorso gennaio a Udine, abbia consigliato il centrale del Napoli su come muoversi in queste determinate situazioni, e a farsi forza anche quando tutto sembra buio.

Altra sorpresa per Juan Jesus, durante Napoli-Atalanta

Nello stesso paragrafo, il Corriere dello Sport ha quindi annunciato ai propri lettori di una possibile iniziativa ad opera dei tifosi del Napoli per Juan Jesus. Già nell’aria da tempo, essa sarà senz’altro attuata nel corso del match contro l’Atalanta, nella quale il brasiliano potrebbe scendere in campo da capitano d’innanzi ai 50 mila del Maradona e senza patch “Keep Racism Out” sul braccio assieme ai suoi compagni. Non è ancora noto se si andrà nella “direzione Koulibaly“, con le tante maschere presenti nel pubblico, o se ci si limiterà ad un qualche striscione o coreografia da parte delle due curve. Quello che è certo è che Napoli-Atalanta sarà contornato da un gran bell’omaggio a Juan Jesus.