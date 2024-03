Pazzesco assist al Napoli, Conte si avvicina: tutto merito di Zidane!

Antonio Conte rappresenta ad oggi ancora il sogno di De Laurentiis per l’estate, una news dell’ultima ora potrebbe avvicinarlo al Napoli.

Francesco Calzona ha oggettivamente rivitalizzato il Napoli. Nell’arco del mese di gestione del tecnico calabrese, gli azzurri sono rimasti imbattuti in Serie A, superando con successo anche scontri diretti contro Juventus ed Inter. Nonostante ciò, il rendimento ampiamente altalenante e al di sotto delle aspettative nel corso della gestione Rudi Garcia – Mazzarri, ha condannato il Napoli ad una anonima lotta per il quinto posto, obiettivo oggettivamente complicato, non impossibile, ma assai complicato appunto.

Insomma, ci vorrebbe un mezzo miracolo per accedere all’Europa che conta, pallino di Aurelio De Laurentiis, una Champions che non garantirebbe però a Calzona la conferma, anzi, ad oggi, il commissario tecnico della Slovacchia pare certo di terminare la propria avventura sotto l’ombra del Vesuvio.

Conte al Napoli, Zidane al Bayern Monaco apre la pista azzurra

Sono tanti i nomi accostati al club campione d’Italia in carica. Dal “sempreverde” Vincenzo Italiano, sino a De Zerbi, passando per i vari Motta e Palladino. Uno su tutti, però, rappresenta sogno e obiettivo primario di De Laurentiis, un allenatore, che rappresenterebbe una garanzia di successo.

Si tratta di Antonio Conte, che dopo l’anno sabbatico post Tottenham, ha deciso di tornare in pista. Sull’allenatore leccese, ci sarebbero i migliori club di Italia ed Europa: Milan, Juventus, PSG, Bayern Monaco. Superpotenze, che soprattutto nel caso dei bavaresi e francesi, rappresenterebbero un iceberg impossibile da aggirare per il Napoli.

Quest’oggi, però, la BILD, quotidiano sportivo tedesco, avrebbe rilasciato una notizia che potrebbe avvicinare Conte al Napoli. Il Bayern Monaco, che ha già comunicato a Tuchel l’intenzione di divorziare con lui, avrebbe scelto il tecnico per la prossima estate: Zinedine Zidane. Zizou, dopo gli anni di relax seguiti alla separazione dal Real Madrid, accetterebbe la proposta dalla Bundesliga, non solo, l’asso francese avrebbe già individuato un possibile vice.

Si tratterebbe secondo la BILD di Ribery, vera e propria bandiera del Bayern Monaco, che fungerebbe da interprete di Zidane e potrebbe svolgere il ruolo di secondo a seguito del patentino B ottenuto in Italia nel corso della sua seconda vita alla Salernitana. Insomma, se la notizia fosse confermata, il Napoli potrebbe contare su una rivale in meno nella rincorsa a Conte, un rivale non da poco, anzi, ad oggi, uno dei più temuti dai partenopei.