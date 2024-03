Acerbi, l’Inter si scaglia contro il Napoli: la replica dei nerazzurri fa discutere

Caso Acerbi-Juan Jesus, l’Inter si scaglia contro il Napoli: la replica dei nerazzurri riprende un episodio di molto tempo fa.

Il caso Acerbi-Juan Jesus ha destato parecchio scalpore ed ha condotto la Società Sportiva Calcio Napoli a prendere decisioni di una certa rilevanza che avranno un impatto sul futuro degli azzurri. Non prendendo parte ad iniziative contro ogni forma di discriminazione, indette da istituzioni calcistiche, gli azzurri si accingono a muoversi contro ogni tipologia di emarginazione in maniera autonoma e distinta.

La sentenza del Giudice Sportivo recita che, per mancanza di prove concrete, Francesco Acerbi è stato assolto e di conseguenza non ha ricevuto la squalifica che avrebbe compromesso la stagione con l’Inter ed in Nazionale. Alla luce di ciò gli azzurri, con un comunicato a sito, hanno reso noto la grande amarezza che il proprio tesserato, insieme alla società, ha provato a seguito dell’esito della sentenza.

Le possibilità che Juan Jesus possa continuare nella sua battaglia contro Acerbi, accusato di razzismo, sono sempre minori dopo che, secondo alcune indiscrezioni, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha preso la decisione di non impugnare la sentenza del Giudice Sportivo.

Tirata in ballo la lite Mancini-Sarri: avete sentito?

Dai nerazzurri trapela un certo fastidio alla posizione del Napoli, almeno stando a quanto ripreso da “Il Corriere della Sera”: una replica, seppur non ufficiale e quindi da confermare, che ha riacceso di nuovo gli animi dopo la decisione, tutt’altro che accolta dai tifosi partenopei e non. Tornando indietro di otto anni, nel gennaio 2016 è andato in scena il quarto di finale di Coppa Italia della stagione 2015/16 in cui si affrontavano il Napoli di Maurizio Sarri, trascinato dal bomber Higuain e l’ultima Inter di Roberto Mancini. La partita, svoltasi al San Paolo, si concluse 0-2 con la marcatura nei minuti di recupero di Adem Ljajic.

La sfida bloccata sullo 0-1 dopo il gol di Jovetic al minuto 74, si è accesa negli ultimi istanti del match quando Dries Mertens ha rimediato un cartellino rosso al minuto 88. La reazione rabbiosa della panchina del Napoli si è poi protratta nel tempo fino alla segnalazione dei minuti di recupero che non soddisfaceva Sarri e staff. Episodio che, a quanto pare, sembrerebbe non essere particolarmente gradito tutt’oggi dalla sponda nerazzurra.

Mancini contro Sarri, l’acceso diverbio in un Napoli-Inter 2016 (LAPRESSE) – SpazioNapoli.it

“In seno al club c’è chi non dimentica l’atteggiamento garantista del Napoli nel gennaio del 2016″, si legge su Il Corriere della Sera. All’epoca l’allenatore dei partenopei rivolse insulti di matrice omofoba nei confronti di Roberto Mancini, secondo la ricostruzione dell’attuale tecnico dell’Arabia Saudita. “Il Napoli in un comunicato scrisse che l’allenatore non si era espresso in maniera discriminatoria e invitava Mancini ad accogliere le scuse”, scrive il quotidiano. Insomma, la polemica è destinata a