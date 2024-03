Acerbi-Juan Jesus, Gravina modifica la sentenza? C’è la decisione definitiva

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha preso una decisione: novità sulla possibile modifica della sentenza.

Il caso Juan Jesus-Acerbi ha destato così tanto scalpore che, alla conoscenza dell’esito della sentenza, molti tifosi partenopei e non avrebbero chiesto a gran voce l’intervento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Infatti, non potendo fare ricorso per mancanze di prove sufficienti, Juan Jesus avrebbe soltanto due strade da percorrere: denuncia penale ai danni di Francesco Acerbi o sperare in un intervento di Gravina sulla decisione del Giudice Sportivo.

Secondo quanto noto nell’articolo 102 del Codice della Giustizia Sportiva, infatti, il presidente della FIGC avrebbe la possibilità, nel caso fosse necessario, di impugnare la decisione del Giudice Sportivo e ribaltare completamente l’esito della sentenza anzitempo annunciato. Un fatto recentemente già accaduto con Gravina che si era reso protagonista nell’aprile del 2023, quando aveva annullato la squalifica di Romelu Lukaku, ai tempi con la maglia dell’Inter, ammonito per la reazione agli insulti razzisti in Juve-Inter di Coppa Italia.

Nonostante i fatti siano molto simili, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il presidente della FIGC avrebbe preso una decisione diversa rispetto a quanto fatto in precedenza. La motivazione è ben precisa e per questa ragione si può definire il caso sportivo ufficialmente chiuso.

Decisione presa, Gravina non modificherà la sentenza del Giudice Sportivo

Malgrado la sentenza abbia ricevuto diverse critiche, Gabriele Gravina ha deciso di proseguire per la sua strada prendendo la decisione di non modificare assolutamente la sentenza emanata dal Giudice Sportivo.

Il numero uno della federazione, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, si fiderebbe ciecamente del lavoro degli organi di giustizia federale e pertanto non avrebbe fatto altro che concordare sul ritenere che non ci siano elementi sufficienti per procedere contro Acerbi, accusato di aver pronunciato delle parole razziste all’indirizzo di Juan Jesus, difensore del Napoli.

Una questione che ha scatenato la rabbia dei tifosi azzurri e non solo: la Società Sportiva Calcio Napoli, infatti, date le circostanze, ha deciso di non prendere parte a nessuna iniziativa indette dalle istituzioni calcistiche contro il razzismo o altra forma di discriminazione. Il club partenopeo, in seguito, ha affermato che continuerà a svolgere la sua campagna contro qualsiasi forma di emarginazione basandosi sull’inclusione e il rispetto in maniera autonoma e differenziata, per dare sostegno a Juan Jesus, inevitabilmente scosso per la decisione del giudice sportivo.