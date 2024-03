Acerbi assolto dalle accuse di razzismo: Juan Jesus fa ricorso? La decisione

Martedì è arrivata la sentenza dell’assoluzione di Acerbi dalle accuse di razzismo. Arriva la decisione sul ricorso di Juan Jesus nei confronti del nerazzurro.

Durante la sosta delle Nazionali non si è fatto altro che parlare del caso di razzismo che ha visto protagonisti il nerazzurro Acerbi e l’azzurro Juan Jesus. Dopo l’affidamento della questione alla Procura Federale, c’è stata l’audizione di entrambi sull’accaduto, che poi è stato valutato con l’assoluzione di Acerbi.

La sentenza ha creato diversi malumori e reazioni forti per quanto riguarda il Napoli e Juan Jesus, ma non solo. Intanto è arrivata la decisione del difensore del Napoli sull’eventuale ricorso nei confronti del difensore dell’Inter.

Acerbi assolto: arriva la decisione di Juan Jesus sul ricorso

Il caso di razzismo Acerbi-Juan Jesus ha creato diverse spaccature nel mondo dello sport e del calcio principalmente. Difatti sono arrivate negli ultimi giorni le dichiarazioni di molti addetti ai lavori, che si sono esposti in maniera differente sull’accaduto. Quel che è scaturito dopo un lungo procedimento è stata l’assoluzione di Acerbi da qualsiasi accusa di razzismo, e ciò ha suscitato la rabbia di Juan Jesus. Difatti tramite un comunicato ufficiale rilasciato ieri dal Napoli, il difensore brasiliano ha mostrato tutta la sua delusione per la sentenza emanata nei confronti di Acerbi. In queste ore si è parlato di un possibile ricorso di Juan Jesus, che avrebbe potuto ricorrere alla Giustizia Ordinaria per la disamina del caso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il difensore del Napoli avrebbe deciso di non effettuare alcun ricorso, e dunque di non ricorrere alla Giustizia Ordinaria per andare in fondo al caso.

Una decisione che dimostra come Juan Jesus voglia mettere una pietra sopra questo caso che ha tenuto banco in questi giorni, anche se la sentenza non è stata quella sperata, con Acerbi rimasto impunito. Tra l’altro, l’eventuale ricorso avrebbe dilungato sensibilmente i tempi per la disamina del caso. Questo perché Juan Jesus avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione da parte delle FIGC per procedere al passaggio del caso nelle mani della Giustizia Ordinaria. Ci auguriamo che il caso si possa definitivamente chiudere con questa decisione dolorosa, ma saggia, da parte di Juan Jesus. La sosta delle Nazionali è passata in secondo piano a causa di questo presunto caso di razzismo, per cui sono mancate le prove per sanzionare Acerbi. Resta sicuramente la delusione e la rabbia per il Napoli, ma soprattutto per Juan Jesus, che non è riuscito ad avere giustizia.