Gli ultras si schierano con Juan Jesus: striscione durissimo contro Acerbi e la Figc (FOTO)

Gli ultras a sostegno di Juan Jesus: per nulla condivisa la scelta del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi.

I tifosi partenopei hanno seguito la scelta della società partenopea di dissociarsi completamente dalla decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, dall’accusa di razzismo, mossa nei suoi confronti da parte di Juan Jesus. Nell’ultima sfida di campionato, infatti, al minuto 13 del secondo tempo il numero 15 nerazzurro si sarebbe rivolto al centrale brasiliano con parole discriminatorie.

L’ex Roma ha immediatamente attirato l’attenzione del direttore di gara La Penna, mostratosi collaborativo nell’interruzione del gioco per chiarire la questione con i due protagonisti. Parsa come una semplice faccenda di campo, come Juan Jesus ha chiarito nel post partita, salvando di fatto Acerbi da qualsiasi accusa, il giorno successivo alla partita, però, quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha negato il presunto commento razzista nei riguardi di Juan Jesus.

Il giocatore partenopeo, di conseguenza, con un post su Instagram ha spiegato la sua versione dei fatti incolpando Acerbi di aver commesso un atto vergognoso ed impietoso. Il Procuratore Federale ha ascoltato entrambi gli uomini coinvolti ed ha preso la decisione di assolvere dalle accuse il difensore campione d’Europa con l’Italia nel 2021 per mancanza di prove.

Una sentenza assolutamente non digerita da parte della società azzurra che, con un comunicato ufficiale, si è dissociata con la giustizia sportiva e preso la decisione di astenersi da qualsiasi iniziativa contro ogni forma di discriminazione, indetta dalle istituzioni calcistiche.

Gli ultras a sostegno di Juan Jesus: lo striscione

Il popolo azzurro ha sostenuto dal primo momento Juan Jesus e la sentenza emanata non ha assolutamente soddisfatto alcun tifoso partenopeo e non. Di conseguenza, gli ultras del Napoli hanno esposto in diversi punti della città, tra cui Piazza Plebiscito, nel corso della notte, uno striscione polemico contro la decisione di non squalificare Acerbi.

Successivamente è stato affisso fuori allo stadio Diego Armando Maradona in cui si nota: “Ipocrita sistema…Acerbi è il tuo emblema!“. Di seguito la foto dello striscione:

Inoltre, nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni il difensore del Napoli starebbe valutando una possibile denuncia penale nei confronti del difensore della Nazionale per proseguire la sua battaglia contro ogni forma di discriminazione. Dopo la sentenza definitiva, infatti, ha cambiato immagine del profilo Instagram con una foto che mostra un pugno chiuso, simbolo della lotta contro il razzismo.