Gioia anche per Zielinski: la Polonia è a Euro2024, quanti minuti ha giocato

La serata dedicata alle qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio si è conclusa: novità per Kvara e Zielinski.

Il tabellone delle 24 squadre partecipanti ad Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio2024, è finalmente al completo. In serata sono andati in scena tre spareggi chiave per il futuro di sei nazionali: Georgia-Grecia, Ucraina-Islanda e Galles-Polonia.

La Nazionale di Kvhicha Kvaratskhelia ha raggiunto un obiettivo impronosticabile ed inaspettato: vittoria ai calci di rigore e prima storica qualificazione ad un Europeo di calcio. La Georgia affronterà Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca, nel girone F.

L’Ucraina ha vinto 2-1 contro l’Islanda e si è confermata come squadra di un certo spessore. La Polonia di Zielinski è riuscita a passare il turno soltanto dopo aver superato il Galles ai calci di rigore. I gialloblù sono nel Gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania.

I tempi regolamentari e supplementari si sono conclusi 0-0 ma la gioia per Zielinski e compagni ha preso il sopravvento quando Piatek, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha trasformato il rigore del 4-5 finale dopo l’errore dell’ex Manchester United, Daniel James.

Entusiasmo alle stelle, Zielinski e compagni ad Euro 2024

Il centrocampista del Napoli sarà protagonista del prossimo europeo in Germania e si è confermato come giocatore imprescindibile nella rosa polacca. Il numero 10 ex Empoli è diventato un leader assoluto della sua Nazionale ed il numero 10 sulle spalle è una vera e propria conferma.

Nonostante sia stato quasi del tutto tagliato fuori dalla causa partenopea, il centrocampista del Napoli, è stato ugualmente chiamato in Nazionale con cui ha disputato parecchi minuti, nonostante ne avesse accumulati davvero pochi nell’ultimo periodo sotto la gestione Mazzarri prima e Calzona poi.

Per lui 100 minuti disputati in uno dei match più delicati della sua carriera in cui un errore individuale può comportare delle conseguenze davvero spiacevoli. Verso la fine del primo tempo supplementare è stato sostituito da Szymanski. La Polonia, di conseguenza, dovrà giocarsi la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante all’Europeo, nel girone D con Olanda, Austria e Francia.

Un gruppo di ferro ma che potrebbe regalare molte sorprese, in vista degli scontri che ci saranno fra Olanda, Polonia e Austria per il secondo posto: tutte e tre possibili outsider dell’Europeo in Germania. Una considerazione basta sul possibile sviluppo dell’Europeo in solitaria da parte della Francia, la cui rosa a disposizione di Didier Deschamps sembrerebbe essere quella più forte rispetto a tutte le altre.