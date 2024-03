Conosce bene l’azzurro, rivelazione incredibile: “Mi ha detto chi è stato il problema del Napoli”

Rivelazione incredibile: un azzurro svela il nome dell’artefice dei problemi del Napoli in questa stagione.

Toni Conceiçao, ex CT del Camerun, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha apertamente svelato quale sia stato il reale problema che ha condizionato la squadra partenopea. Una rivelazione incredibile se considerato che tutto ciò sarebbe stato confidato da Frank Zambo Anguissa, pilastro del centrocampo del Napoli del terzo Scudetto.

L’ex Fulham non è riuscito ad imporsi in questa stagione e la dominanza territoriale che ha dimostrato avere nelle sue corde, nell’attuale stagione è sembrata essere tutt’altro che ricorrente: troppa sufficienza nel gestire palla, troppo macchinoso e rallentatore della manovra offensiva del Napoli.

Un’annata calcistica completamente da cestinare per il numero 99 degli azzurri che spera di poter riprendersi in questo finale di stagione in cui i ragazzi di Calzona rincorrono la posizione che gli garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League, dal nuovo formato. Un obiettivo fondamentale per il Napoli e per credibilità del club sul piano internazionale e sul piano economico. A fine stagione saluteranno Osimhen e Zielinski per cui la dirigenza azzurra dovrà avere un buon budget per sostituirli degnamente.

Ad analizzare le molteplici problematiche che hanno condizionato il Napoli durante l’arco di questi mesi con il tricolore sul petto, è stato l’ex allenatore di Frank Anguissa.

Napoli nei guai: “L’errore è stato Rudi Garcia”

L’ex CT della Nazionale africana ha svelato quanto sarebbe stato riferitogli da Anguissa, il quale gli avrebbe raccontato, dopo il match col Braga, delle difficoltà che il gruppo stava incontrando dopo l’approdo in panchina dell’ex allenatore della Roma. Metodologie dal centrocampiste già note dai tempi del Marsiglia, squadra grazie alla quale il giocatore si è affacciato sul panorama europeo calcistico.

Di seguito quanto dichiarato: “Ho avuto modo di parlare con lui quando il Napoli ha giocato col Braga. Mi ha raccontato che Garcia non era entrato in sintonia con i calciatori del Napoli, per le metodologie di lavoro diverse rispetto a quelle di Spalletti”.

Una gestione che, secondo Conceiçao ha avuto delle ripercussioni su tutta la squadra e conseguentemente sullo sviluppo dell’intera stagione partenopea: “La stagione sotto tono di Anguissa non è riconducibile al singolo giocatore, ma comprende tutta la squadra e l’allenatore. Il problema principale del Napoli secondo me è stato proprio Rudi Garcia, che non è entrato in sintonia con i nuovi calciatori, ha avuto poca empatia“.