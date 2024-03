Caso Acerbi-Juan Jesus, duro attacco del giornalista: il commento dopo la sentenza

Caso Acerbi-Juan Jesus, il Giudice Sportivo assolve il difensore nerazzurro e si scatenano le polemiche sui social: il giornalista critica apertamente il calcio italiano.

Il caso Acerbi-Juan Jesus è finalmente giunto alla sua conclusione. I fatti risalgono all’ultimo match di Serie A tra Inter e Napoli quando nei confronti di Juan Jesus sarebbe arrivato un insulto di stampo razzista da parte di Francesco Acerbi.

Il numero 5 azzurro ha subito fatto presente l’accaduto al direttore di gara La Penna che ha richiamato Acerbi e ha portato ad un chiarimento tra i due. Juan Jesus, nel post partita, aveva provato a stemperare gli animi spiegando come Acerbi si fosse scusato.

Il giorno successivo al match, dopo essere stato escluso dalla Nazionale, Acerbi aveva negato ogni tipo frase razzista e questo ha fatto infuriare Juan Jesus che ha denunciato sui social l’accaduto.

Nelle ultime settimane, dunque, in Italia c’è stata grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo che nella giornata di oggi ha assolto il difensore nerazzurro.

La decisione del Giudice Sportivo ha sorpreso molti addetti ai lavori e anche i tifosi sui social. Nel comunicato ufficiale, viene spiegato il motivo dell’assoluzione. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, non ci sarebbero prove a sufficienza per la condanna.

Questo ha fatto infuriare i tifosi e anche alcuni giornalisti, tra cui Enrico Varriale. Il noto giornalista ha mostrato tutto il suo disappunto nei confronti della decisione presa dal Giudice Sportivo.

Di seguito il suo tweet:

“Assolto Acerbi. Nessuna giornata di squalifica. Ennesima pessima figura per il calcio italiano. Una pagina di pura ipocrisia che qualcuno dovrà spiegare a un uomo perbene come Juan Jesus e a chi ancora si ostina a credere che questo carrozzone abbia ancora dei valori. Sarà interessante capire di che cosa si sia scusato Acerbi con Juan Jesus. Ci sarebbe da ridere, se non fosse una cosa di cui indignarsi”.