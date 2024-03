Mercato Napoli, Natan può partire: c’è già il nome del sostituto

Mercato Napoli, Natan non trova spazio: può partire già quest’estate. Gli azzurri hanno individuato il sostituto: tutti i dettagli.

La Serie A è in pausa, ancora per poco, per dar spazio alle Nazionali. Il Napoli sta quindi approfittando dello stop per programmare le strategie di mercato in vista di quest’estate, quando è prevista una vera e propria rivoluzione, specialmente se Calzona non dovesse riuscire a centrare l’impresa Champions League.

Zielinski, in scadenza di contratto a fine stagione, si è già accordato con l’Inter per approdare a zero. Il polacco potrebbe però non esser l’unico a dover lasciare il club a fine stagione. Anche Osimhen è sul punto di chiudere l’esperienza in azzurro, con vari top club europei pronti a pagare la clausola rescissoria.

La sua cessione genererebbe quindi un tesoretto importante, di oltre 120-130 milioni di euro, che il Napoli deve reinvestire al meglio. Uno dei reparti dove si agirà con più decisione è la difesa, grande punto debole di questa stagione. Il reparto potrebbe però perdere un effettivo, il brasiliano Natan, ma il Napoli ha già tra le mani il sostituto.

Napoli, Natan in partenza: torna di moda un vecchio obiettivo di mercato per sostiturlo

L’edizione odierna de Il Mattino fa luce su tutte le possibili mosse di mercato del Napoli in difesa. La scorsa estate è arrivato dal Bragantino Natan, che fin qui ha trovato davvero poco spazio, ad eccezione di qualche exploit. Ecco quindi che si apre l’ipotesi partenza per lui. In pole per sostituirlo c’è Nehuen Perez, già cercato dal Napoli quest’inverno.

Quella di Natan non sarebbe però una cessione definitiva. Con ogni probabilità verrebbe girato in prestito, con la possibilità di crescere per un’altra stagione, ambientandosi con più calma e meno pressione al campionato italiano. Per il difensore dell’Udinese appare invece tutto apparecchiato. Il quotidiano rivela infatti che: “C’è stato tempo in queste settimane di limare i bonus ai procuratori e l’affare andrà in porto“.

Napoli, difesa ballerina: gli azzurri necessitano aiuti dal mercato

Questa stagione il Napoli ha subito 33 gol. E pensare che la scorsa stagione, in tutto il campionato, ne ha subiti 28. Chiaro segnale che l’addio di Kim si è fatto sentire. Il posto da titolare è stato di fatto occupato da Juan Jesus, che anche per questioni anagrafiche, nonostante tutto l’impegno che continua a mettere ad ogni partita, non può assicurare continuità. La scommessa Natan non è andata a buon fine, e forse un anno in prestito può fargli bene.