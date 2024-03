Allenamento Napoli, ci sono novità su Osimhen verso l’Atalanta

Il Napoli continua la propria preparazione verso il big match di sabato contro l’Atalanta. Arrivano importanti novità sulle condizioni di Victor Osimhen.

A Napoli si attende il rientro dei vari Nazionali, che nei prossimi giorni dovrebbero tornare all’ombra del Vesuvio. Altri azzurri invece sono rimasti a Castel Volturno in questi giorni, in modo da prepararsi al meglio verso il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta.

Verso il big match contro i bergamaschi, si dovranno capire le condizioni dei vari Nazionali che rientreranno prossimamente. Intanto nel report odierno arrivano importanti novità circa le condizioni di Victor Osimhen.

Report Napoli: le novità sulle condizioni di Osimhen verso l’Atalanta

Sabato alle 12:30, al Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Atalanta, match valido per la 30ª giornata di Serie A. La sfida sarà una sorta di dentro o fuori per il Napoli per quanto riguarda il duello ad un posto alla prossima Champions League. Gli azzurri hanno ripreso il lavoro al Konami Training Center questo pomeriggio. Il Napoli ha diramato il consueto report sull’allenamento, in cui sono arrivate anche delle novità sulle condizioni di Victor Osimhen:

“Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione tecnica. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo”.

Dunque ancora lavoro personalizzato per l’attaccante nigeriano, che continua a ricercare la miglior forma in vista della gara contro l’Atalanta. Ad oggi le probabilità che Osimhen parta dall’inizio contro i bergamaschi sono minime, visto che il nigeriano è ancora lontano dalla miglior condizione fisica. Ovviamente l’auspicio di Calzona e dei tifosi e che il bomber possa rientrare quanto prima in gruppo, in modo da esser pronto per la sfida delicata contro l’Atalanta. Ovviamente in caso di forfait dell’attaccante nigeriano, Calzona dovrà virare su altre alternative. In caso di assenza di Osimhen, ci sarà il nuovo ballottaggio tra Raspadori e Simeone. Nella gara contro l’Inter è partito dall’inizio l’italiano, che però non è riuscito a portare l’apporto sperato dal tecnico azzurro. Simeone potrebbe avere la chance dal 1′, visto anche il lungo viaggio negli States che ha dovuto affrontare Raspadori per disputare gli impegni con l’Italia. Tutto però passerà dai prossimi giorni, in cui si capiranno meglio le condizioni di Osimhen.