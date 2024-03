Occhio Napoli, Inter e Juve pronte a soffiarlo agli azzurri: big a rischio addio

Potrebbe salutare il Napoli nell’immediato il top di reparto, accasandosi ad un’altra big di Serie A. L’analisi del quotidiano è chiara.

Prima e ultima domenica di marzo senza calcio in Serie A, colpita come tutti i principali campionati del mondo dalla pausa Nazionali. Si è infatti arrivati al tanto atteso giorno di Ecuador-Italia per i sostenitori della compagine tricolore, con la SSC Napoli che invece continua i propri allenamenti all’SSCN Konami Training Center con coloro rimasti a Castel Volturno. Situazione di stop, questa, che ha permesso a molte news di mercato di circolare indisturbate negli ultimi giorni, con le più recenti che hanno dipinto un possibile addio di un calciatore partenopeo ad oggi impegnato con la Nazionale italiana.

Calciomercato Napoli, dalla Serie A bussano alla porta per Raspadori

Rispetto allo scorso anno, dove le reti in campionato furono poche ma decisive oltre che affiancate da un’impressionante mole di marcature in Champions, Raspadori ha perso molta della propria lucidità sotto porta in questa stagione. L’ex Sassuolo è infatti sceso di rado in campo con la presenza di Osimhen in rosa, non convincendo da sostituto del nigeriano e venendo ben presto scavalcato nelle gerarchie da Simeone. Il tutto, anche a causa dei tre cambi in panchina e degli schemi poco consoni al suo gioco, che potrebbero portare a una cessione la prossima estate.

Sulla scia di Raspadori, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti finite Inter e Juventus, entrambe alla ricerca di un ulteriore violino per il proprio attacco da affiancare ai titolari. Ipotesi, queste, che certamente gioverebbero al rendimento di Raspadori, che da mezza punta nei moduli a due attaccanti ha più volte dimostrato di dare il meglio di se. Secondo il quotidiano rosa, quindi, la valutazione del calciatore ad oggi ammonterebbe a circa 35 milioni, con l’ipotesi di vedere l’ex Sassuolo lontano da Napoli la prossima stagione che aumentano.

Cessione Raspadori, pro e contro dell’operazione

In molti hanno gridato sin da subito alla cessione per “Jack” Raspadori, etichettato come non all’altezza di sostituire una punta di peso come Osimhen e di portare sulle proprie spalle il peso del reparto in assenza del nigeriano. L’analisi che la Gazzetta ci fornisce è quindi ottima, con l’ex Sassuolo si colpevole del proprio scarso rendimento, ma anche notevolmente indirizzato su tale strada dai moduli non consoni e dallo schieramento spesso sulle fasce. Ruoli che Raspadori gradisce meno rispetto a quello di mezza punta o trequartista alle spalle del bomber, che compagini come Juventus e Inter potrebbero invece offrirgli in pianta stabile.

Varrebbe però la pena cedere l’italiano a 35 milioni, guadagnandone quindi solo 5 dall’iniziale investimento, così da aggiungere un ulteriore tassello da comprare nel corso del calciomercato? A nostro avviso no, dato che molte cose sono destinate a cambiare all’ombra del Vesuvio. Primo su tutti, l’allenatore, con i nomi più vociferati che appaiono essere Conte, Italiano, Palladino e Farioli, notoriamente ammiratori di profili tecnici come Raspadori. L’addio in estate di Osimhen, con conseguente acquisto di un erede non ancora affermato come il nigeriano, potrebbe inoltre molta più libertà e molta meno pressione all’ex Sassuolo, che potrebbe così giocarsi significativamente le proprie carte in tavola. Con Raspadori fino ad’ora si è scherzato, ma è giunto il momento di fare sul serio, senza ricorrere all’eventuale cessione.