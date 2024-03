News SSC Napoli, scatta l’indagine a sorpresa: “C’entra il match Scudetto”

Sorpresa Napoli per l’indagine scattata sugli azzurri. Un vero e proprio colpo di scena, con protagonista il match Scudetto.

La stagione fin qui vissuta in casa Napoli non è di certo delle migliori, con i risultati e le prestazioni in grado di macchiare quelle che furono le gesta della compagine scudettata pochi mesi dopo il trionfo. Un’opera di ridimensionamento rara, che potrebbe aver trascinato con se addirittura la partita in cui i partenopei vinsero ufficialmente il loro terzo Scudetto. Trattasi ovviamente di Udinese-Napoli, finita sotto indagine per un motivo alquanto sorprendente.

Udinese-Napoli sotto indagine, c’entra la beneficenza

A Napoli sono in molti ad avere ancora impressa in mente la serata del 4 maggio, e quello che accadde in città prima, durante e dopo il corso del match fra Udinese e azzurri. In particolare, significativa fu la scelta della società, che aprì lo stadio Diego Armando Maradona per proiettarvi la sfida sui maxi-schermi. Il tutto per garantire una festa anche a Fuorigrotta nonostante la trasferta, con i biglietti messi in vendita a una simbolica cifra di 5€ da devolvere in beneficenza. Ebbene, sarebbe stato proprio quest’ultimo fattore a far finire sotto indagine la suddetta gara, secondo quanto raccontato quest’oggi da Il Mattino.

Il leader dell’opposizione, Catello Maresca, avrebbe più volte chiesto al Comune i dati circa gli incassi della serata, per risalire alla cifra ufficiale della devoluzione in beneficenza. Una richiesta accontentata, con i dati forniti dalla dirigente comunale Gerarda Vaccaro che sorprendono e non poco. “Dal match sono stati incassati 284.343,09€ grazie alla vendita dei biglietti. La spesa per l’organizzazione è però stata pari a 275.014,99€. Sono stati devoluti in beneficenza, all’associazione Maestri di Strada Onlus, un totale di 9.128,10€“, quanto dichiarato. Numeri che hanno fatto scalpore vista la totale disparità, che fungono certamente da boccata d’aria per un’associazione Onlus porta a porta come i Maestri di Strada ma che denotano senz’altro un flop della campagna di beneficenza attuata per Udinese-Napoli.

Flop beneficenza, è polemica su Udinese-Napoli

Come dichiarato dalle odierne pagine de Il Mattino, potrebbe non essere esclusa la via investigativa sul caso, per vederci chiaro sulle spese che hanno portato a una così irrisoria cifra devoluta in beneficenza rispetto all’incasso. A Napoli è infatti polemica sul costo dell’organizzazione del match, con molti che non hanno creduto a numeri pari a 275 mila euro come spesa di realizzazione e montaggio dei maxi-schermi al Maradona. Una vicenda surreale, della quale sentiremo certamente parlare a lungo e in grado di gettare ombra anche sull’idilliaco ricordo dello Scudetto vinto.