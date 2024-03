Mercato Napoli, si pensa al sostituto di Zielinski: nome a sorpresa dalla Lazio

Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Idea per il centrocampo dalla Lazio.

La Serie A si è fermata per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Questa sera l’Italia sarà impegnata contro l’Ecuador e Luciano Spalletti si affida anche ad un calciatore azzurro. Dal primo minuto, infatti, ci sarà Giacomo Raspadori a guidare l’attacco dei campioni d’Europa in carica.

Mentre l’Italia si prepara per arrivare pronta a Euro2024, anche il Napoli sta pensando a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il mercato estivo post scudetto si è rivelato fallimentare e De Laurentiis non può più permettersi passi falsi.

Il patron azzurro e il ds Meluso, dunque, devono studiare con massima accuratezza le prossime mosse in sede di mercato. Sono tanti i giocatori che andranno via la prossima estate e c’è bisogno di sostituiti all’altezza. Tra questi c’è ovviamente Piotr Zielinski che andrà all’Inter. Per sostituirlo, il Napoli pensa ad un nome a sorpresa dalla Lazio.

Mercato Napoli, individuato il sostituto di Zielinski

La perdita di Piotr Zielinski è sicuramente molto pesante in casa Napoli. Gli azzurri, che già quest’anno hanno dovuto rinunciare alla miglior versione del polacco hanno subito parecchio alla sua assenza.

Il Napoli, dunque, deve trovare un sostituto che non faccia rimpiangere Zielinski che si trasferirà all’Inter a parametro zero. Sono diversi i nomi sul taccuino del ds Meluso. Secondo quanto riportato dall’edizione giapponese di Goal, pare che nella lista del dirigente azzurro ci sia finito anche un vecchio obiettivo del Napoli.

Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista nipponico della Lazio che alla sua stagione di debutto in Serie A ha deluso ogni aspettativa. Arrivato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, Kamada non si è dimostrato all’altezza delle aspettative. Maurizio Sarri, dopo un breve periodo di apprendistato ha deciso di spedirlo ripetutamente in panchina compromettendo la sua stagione.

Il Napoli aveva conosciuto Kamada negli ottavi di finale della scorsa edizione di Champions League. Gli azzurri, dopo la doppia sfida europea, aveva messo nel mirino Kamada e si era quasi arrivati all’accordo definitivo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, poi, le trattative si interruppero a causa dei diritti d’immagine che come spesso accade si sono rivelati decisivi nel mercato azzurro.

La pessima stagione di Kamada alla Lazio, non permette ai tifosi azzurri di infiammarsi per il suo possibile acquisto, ma le qualità del centrocampista classe ’96 sono indubbie e non è impossibile per l’ex Francoforte rilanciarsi in maglia Napoli.