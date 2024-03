Insigne e Bernardeschi show, giocata da urlo in MLS: tifosi del Toronto estasiati (VIDEO)

Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi tornano a essere protagonisti, giocata da urlo nell’ultima gara del Toronto e tifosi impazziti per loro.

Stagione nuova e ritrovata vitalità. No, non stiamo parlando della prossima annata del Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto ha deluso clamorosamente le aspettative di tifosi e addetti ai lavori. Bensì ci riferiamo a chi il Napoli l’ha lasciato già da un po’, ma senza trovare particolare fortuna: ovvero l’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

Il talento di Frattamaggiore ha cominciato poche settimane fa la sua seconda stagione al Toronto, formazione canadese che milita in MLS. Ebbene Insigne sembra essersi finalmente ritrovato. In 5 partite di campionato ha già realizzato 2 reti, ma soprattutto ha iniziato a regalare giocate sopraffine – come solo un calciatore di classe come lui sa fare -, facendo esaltare i supporters canadesi.

Insigne e Bernardeschi, triplo colpo di tacco e scambio da urlo

Con lui al Toronto c’è anche l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, Federico Bernardeschi. Per entrambi l’impatto con il campionato americano non era stato dei migliori, spesso criticati per le prestazioni deludenti e gli scarsi risultati del club. Eppure con il nuovo campionato la musica sembra cambiata.

L’anno scorso il Toronto non era riuscito nemmeno a qualificarsi per i playoff scudetto, mentre quest’anno la squadra è partita forte collezionando 3 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta. Dieci punti e quinto posto in classifica, a solo meno uno dalla capolista Cincinnati.

Proprio Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi sono stati protagonisti di una particolare giocata che sta facendo il giro del web. Nel corso del match giocato nella notte italiana, tra Toronto e Atlanta United, vinto per 2-0 dai canadesi, Insigne ha scambiato dopo un calcio d’angolo con il compagno italiano. La magia sta nei tre tocchi successivi con Insigne che prima serve di tacco Bernardeschi, l’ex Juve restituisce ancora il pallone di tacco, prima della rifinitura per l’ennesimo volta di tacco di Insigne che libera il numero 10 per il cross. Tre tocchi, tutti di prima e velocissimi.

ECCO IL VIDEO:

The Italians are just having fun again. Toronto is team you better watch out for. pic.twitter.com/k9XN7zPil0 — MLS Moves (@MLSMoves) March 24, 2024

La giocata è stata apprezzatissima dai tifosi presenti allo stadio che hanno applaudito in maniera convinta i due calciatori italiani, forse finalmente diventati quei trascinatori che a Toronto tutti aspettavano ma che fin qui erano clamorosamente mancati. La qualità e i colpi di classe sono nel repertorio di Lorenzo Insigne, calciatore tecnicamente sempre stato sublime ma che troppo spesso in Canada avevano atteso invano. Con il ritorno di Bernardeschi e di “Lorenzo Il Magnifico” ad altissimi livelli, i tifosi del Toronto possono finalmente sognare in grande.