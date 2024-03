Calzona impegnato in Nazionale, in che modo seguirà gli allenamenti del Napoli!

Ripresa della preparazione in casa Napoli, mister Francesco Calzona impegnato con la Nazionale Slovacca in che modo sta seguendo gli allenamenti?

Nella giornata di ieri, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, come da programma. Assenti, per gli impegni con le proprie nazionali, Alex Meret, capitan Di Lorenzo, insieme ai compagni di reparto Rrahmani, Ostigard ed Olivera. Mancavano all’appello i vari Zielinski, Cajuste e Lobotka, oltre a Kvaratskhelia e Raspadori. Discorso diverso per Matteo Politano, rimasto vittima di un attacco influenzale, e Victor Osimhen, ancora alle prese con i problemi muscolari che non gli hanno permesso di scendere in campo contro l’Inter nello scorso turno di Serie A. A Castel Volturno sono rimasti anche Anguissa e Traorè, che ha chiesto alla federazione della Costa d’Avorio di poter approfittare della sosta per lavorare con il proprio club per migliorare la condizione atletica.

Come Calzona sta seguendo il Napoli dal ritiro della Slovacchia

Come preventivato, mister Calzona e il suo vice Bonomi, assieme ai membri dello staff Segarelli e Brini, sono partiti per la Slovacchia, dove prepareranno le sfide contro Austria, in programma Sabato 24 Marzo alle 18:00, e Norvegia, prevista per Martedì 26 Marzo alle 19:00. A dirigere l’allenamento al Konami Training Center, sono stati Gianluca Grava, altro membro dello staff tecnico ed ex coordinatore del vivaio partenopeo, ed il preparatore atletico Cacciapuoti. Assieme a loro, presenti Beccaccioli, match analyst, ed il preparatore dei portieri, Rosalen Lopez. Calzona è stato costantemente aggiornato sul lavoro dei suoi ragazzi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico vibonese ha ricevuto e continuerà a ricevere quotidianamente le immagini delle sedute d’allenamento registrate con un drone dedicato.

La sosta, dal punto di vista degli allenamenti, non è mai facile da gestire, in particolar modo per le squadre che hanno tanti giocatori convocati dalle proprie nazionali, ma ormai c’è un modus operandi collaudato per questi momenti della stagione, sia da parte degli allenatori che da parte dei calciatori, che rimangono al passo con la preparazione delle tante partite racchiuse in poco tempo. Per Calzona, ricoprire il doppio ruolo da CT e tecnico del Napoli non è facile, anche perché nonostante possa contare su collaboratori all’altezza, resta comunque un qualcosa di singolare l’assentarsi per dieci giorni. Il presidente De Laurentiis sapeva, però, di questa circostanza e delle difficoltà, e da parte del gruppo potrebbe esserci meno attenzione senza l’allenatore principale.