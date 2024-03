Formazioni Venezuela-Italia, ruolo nuovo per Di Lorenzo: la scelta su Raspadori

Venezuela-Italia è alle porte, con la news circa la formazione ufficiale azzurra giunta da poco. Quale calciatore del Napoli giocherà.

Entra nel vivo la pausa Nazionali, con l’Italia che si appresta a scendere in campo in terra statunitense contro il Venezuela. Prima delle due amichevoli internazionali per la formazione allenata da Luciano Spalletti, prossima a tornare in campo in una competizione internazionale quale Euro2024. Ultimi test, in attesa del rush finale dei campionati, per capire quindi quali saranno gli azzurri a difendere il titolo di Campioni in carica in Germania, con la formazione ufficiale del match da poco giunta. Un solo calciatore del Napoli schierato dal primo minuto.

Venezuela-Italia, Spalletti sceglie Di Lorenzo

Tempo di sperimentare per l’Italia di Luciano Spalletti, pronta a scendere in campo contro il Venezuela affidandosi alla difesa a 3. Niente più 4-3-3, quindi, per gli azzurri, che in porta schierano il solito Donnarumma, preferito ancora una volta a Vicario. Spunta quindi un Di Lorenzo preferito a Darmian come braccetto di destra del trittico di difesa, con il capitano del Napoli privato però del proprio posto in fascia. Da esterno agirà infatti Cambiaso così come Udogie sul fronte opposto, con il tridente d’attacco caratterizzato invece da Frattesi e Chiesa alle spalle di Retegui. Niente spazio dunque per Raspadori, pronto però a subentrare a partita in corso al contrario di Meret. Il portiere, con ogni probabilità, passerà infatti l’intera sfida in panchina, visto che in caso di sostituzione fra i pali vi sarebbe Vicario in vantaggio in gerarchia.

Tanta Italia o quasi, però, anche nel Venezuela, che in difesa si affida al centrale di casa al Parma Osorio. Si continua poi con tante conoscenze della nostra Serie A, come l’ex Juventus Rincon e la fu meteora dell’Udinese Darwin Machis. Unica punta per i sudamericani sarà infine il totem Salomon Rondon, leggenda della Nazionale granata pronta a creare non pochi disagi alla difesa italiana.

Venezuela-Italia, difesa a 3 per Spalletti

Confermate dunque tutte le voci degli ultimi giorni, con Spalletti abile a cambiare e a traslare il proprio modulo da 4-3-3 a 3-4-2-1. Di seguito, quindi, le formazioni ufficiali del match amichevole, cui calcio d’inizio è previsto alle ore 22 italiane in quel del Lockhart Stadium (la casa dell’Inter Miami CF di Messi e Beckham):

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Navarro, Angel, Osorio, Gonzalez; Savarino, Cassers, Rincon, Machin; Segovia, Rondon. CT: Batista.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Bonaventura, Locatelli, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.