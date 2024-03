Riscatto Traoré, il Napoli ha una strategia: cosa trapela sull’affare

Il Napoli ha in mente una strategia di mercato per quanto riguarda il futuro di Traorè: su di lui pende un riscatto di 18 milioni di euro

Napoli-Inter ha visto mister Calzona schierare quella che, ad eccezione dell’assenza di Osimhen, tenuto in panchina a causa di un affaticamento muscolare, possiamo definire come la formazione tipo. Di quest’undici titolare però non farne parte Piotr Zielinski, che anche contro quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova squadra non è sceso in campo. Con Calzona solo quattro presenze, due sole da titolare, per un totale di 186 minuti. Una stagione piuttosto opaca per il polacco, che ha siglato solo due reti questa stagione. Il bottino più basso da quando veste la maglia del Napoli, al pari della stagione 2019\20.

Al suo posto però sta salendo in cattedra Traorè. L’ivoriano arrivato in condizioni fisiche precarie a gennaio, sta crescendo partita dopo partite, prendendosi di fatto il posto da titolare di Zielinski. De Laurentiis, nella celebre conferenza stampa di qualche tempo fa, aveva spiegato l’esclusione del polacco dalla lista Champions proprio come conseguenza del fatto che bisognava valutare in match importanti il rendimento di Traorè. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, non a caso Calzona lo ha praticamente sempre sostituto intorno al 60esimo minuto di gioco, ma si sta giocando bene, almeno per il momento, le sue carte.

Traorè sta facendo bene, a giugno può arrivare il riscatto: il Napoli ha una strategia di mercato

L’edizione odierna de Il Mattino spiega che anche in società sono abbastanza contenti dell’operato di Traorè. Tanto da star valutando di riscattarlo a fine stagione. La prossima prevedibilmente sarà una stagione piena di cambi, tra panchina ed effettivi in rosa, e avere tra le proprie fila un calciatore che, seppur per metà anno, ha quantomeno assaporato cosa vuol dire essere un calciatore del Napoli può far comodo, a prescindere dalla scelta del nuovo allenatore.

Il Napoli però non vorrebbe pagare l’intera somma predisposta dal diritto di riscatto. Nel contratto chiuso con il Bournemouth quest’inverno è presente un riscatto opzionale di 18 milioni di euro. Cifra che gli azzurri vorrebbero abbassare. Ecco quindi che, stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate dal quotidiano, potrebbe essere imbastita una trattativa per ottenere uno sconto sui 18 milioni di euro.

Traorè, il riscatto è la mossa giusta? Cosa ne pensiamo

È evidente che il calciatore abbia doti tecniche ottime, ma non è forse meglio puntare a calciatori con una tenuta fisica migliore? Poi certo, tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, ma anche nelle passate esperienze con Sassuolo ed Empoli si è dovuto fermare più volte per problemi fisici. È però pur vero che a cifre ragionevoli (magari non 18 milioni di euro) può essere un rinforzo importante anche per la prossima stagione.