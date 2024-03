Juan Jesus-Acerbi, risposta esemplare del Napoli sui social: avete visto? – VIDEO

Il Napoli risponde ai presunti insulti razzisti di Acerbi nei confronti di Juan Jesus attraverso un video sui canali social: tutti i dettagli

Durante il match di San Siro tra Napoli e Inter è avvenuto un episodio che, in queste ore, sta facendo discutere tutti. Juan Jesus, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha protestato con l’arbitro La Penna, accusando Acerbi di insulti di stampo razzista. Dal labiale del calciatore azzurro, chiaramente captabile dalle immagini televisive si evincono le seguenti frasi. “Non mi sta bene, mi ha detto “Sei un ne**o” e questo non mi sta bene, qui abbiamo una scritta”, il tutto indicando la scritta “Keep out racism”, presente sulla manica della maglia, slogan della campagna contro la lotta al razzismo portata avanti dalla Serie A.

Caso Juan Jesus, la risposta del Napoli ai presunti insulti di Acerbi

Il Napoli, poco fa, ha velatamente risposto ai presunti insulti del difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. Il club ha pubblicato un video sui canali social con l’hashtag #KeepRacismOut e la didascalia: “From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism”. Tradotto: “Da Napoli al mondo, gridiamolo forte: no al razzismo”.

Messaggio forte del club, che con una risposta esemplare si propone di portare ancora avanti la lotta contro il razzismo, purtroppo ancora piuttosto radicato all’interno del nostro paese. Il rettangolo verde dovrebbe essere quel luogo nel quale non vorremo mai sentir parlare di episodi come questo, ma spesso accade lo stesso.

Nel video appaiono tanti calciatori del Napoli, tutti appartenenti ad etnie diverse. Nelle varie lingue, proprie di ogni calciatore, viene esposto il seguente slogan: “Troppo hanno visto i nostri occhi, le nostre orecchie hanno ascoltato troppo, le nostre bocche hanno parlato poco, il tempo dell’indifferenza è finito, facciamoci sentire! No paura, No vergogna. Gridiamolo forte: No al razzismo!”. Un messaggio eloquente, volto a combattere il razzismo in tutte le sue mille sfaccettature.

Nonostante sia un messaggio importante per tutti, nessuno escluso, ci piace pensare che questo messaggio si rivolto sopratutto ai più giovani, che magari attraverso le parole dei propri idoli calcistici provino ad imparare un importante insegnamento di vita, che va ben più aldilà del calcio. Di seguito il video pubblicato dal profilo ufficiale della SSC Napoli: