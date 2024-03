Giocatori del Napoli in Nazionale, undici gli azzurri convocati: tutti gli impegni

Come spesso capita, la pausa delle nazionali in casa Napoli è coincisa con un vero e proprio viavai in quel dell’SSC Napoli Konami Training Center.

La pausa per le nazionali è ufficialmente iniziata. Come spesso accade, in quel di Castel Volturno, nello specifico al SSC Napoli Konami Training Center, un vero viavai tra i calciatori azzurri è avvenuto nel corso delle ultime ore, con tanti convocati sparsi per il mondo.

L’aveva annunciato lo stesso Francesco Calzona nel post Inter, quando in riferimento alla domanda sulla sua assenza da Napoli, aveva precisato dapprima di fidarsi del suo staff, aggiungendo successivamente che i calciatori a disposizione sarebbero comunque stati pochi.

Napoli, tutti i convocati: lista ampia per i partenopei

Questo l’elenco completo dei calciatori della SSC Napoli convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni amichevoli delle prossime due settimane:

Alex Meret , Giovanni Di Lorenzo , Giacomo Raspadori : Venezuela-Italia 21/03, Italia-Ecuador 24/03

, , : Venezuela-Italia 21/03, Italia-Ecuador 24/03 Amir Rrahmani : Armenia-Kosovo 22/03, Ungheria-Kosovo 26/03

: Armenia-Kosovo 22/03, Ungheria-Kosovo 26/03 Leo Ostigard : Norvegia-Repubblica Ceca 22/03, Norvegia-Slovacchia 26/03

: Norvegia-Repubblica Ceca 22/03, Norvegia-Slovacchia 26/03 Mathias Olivera : Uruguay-Paesi Baschi 23/03, Uruguay-Costa d’Avorio 26/03

: Uruguay-Paesi Baschi 23/03, Uruguay-Costa d’Avorio 26/03 Stanislav Lobotka : Slovacchia-Austria 23/03, Norvegia-Slovacchia 26/03

: Slovacchia-Austria 23/03, Norvegia-Slovacchia 26/03 Jens Cajuste : Portogallo-Svezia 21/03, Svezia-Albania 25/03

: Portogallo-Svezia 21/03, Svezia-Albania 25/03 Piotr Zielinski : Polonia-Estonia 21/03

: Polonia-Estonia 21/03 Khvicha Kvaratskhelia : Georgia-Lussemburgo 21/03

: Georgia-Lussemburgo 21/03 Victor Osimhen: Nigeria-Ghana 22/03, Mali-Nigeria 26/03.

Specifichiamo, come gli appuntamenti di Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia assumeranno ben altro sapore ed intensità. Le rispettive selezioni, infatti, affronteranno in data 21/03 gli spareggi validi per le semifinali play – off di Euro 2024. In caso di passaggio del turno, la Georgia e la Polonia giocheranno nuovamente il 26 marzo.

Nello specifico, la Georgia, in caso di passaggio con il Lussemburgo affronterebbe la vincente di Grecia – Kazakistan, mentre la Polonia, se riuscisse ad avere la meglio sull’Estonia, affronterebbe la vincente di Galles – Finlandia.

In caso di vittoria dei playoff, sono già delineate le avversarie a Euro 2024: la Georgia entrerebbe nel Gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca, mentre per la Polonia spetterebbe un girone tostissimo con Olanda, Austria e Francia nel Gruppo D.