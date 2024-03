Prossimo allenatore Napoli, Calzona confermato se arriva quinto: ADL ha già l’alternativa

Prossimo allenatore, se Calzona dovesse centrare la qualificazione in Champions sarà confermato sulla panchina del Napoli: intanto De Laurentiis è alla ricerca di alternative

La questione legata al prossimo allenatore sarà senza dubbio il tema centrale dei prossimi mesi in casa Napoli. Dopo l’addio di Spalletti si sono susseguiti sulla panchina dei campioni d’Italia in carica ben tre allenatori. Prima Garcia, poi Mazzarri e infine Calzona. Quest’ultimo, nonostante l’uscita dalla Champions contro il Barcellona, sta piacevolmente sorprendendo la dirigenza. Le idee di gioco proposte sono rassicuranti in vista del prosieguo della stagione e nel caso in cui dovesse centrare il miracolo Champions De Laurentiis potrebbe valutare la sua permanenza anche per la prossima stagione.

Tra le alternative a Calzona c’è sicuramente Antonio Conte, da mesi avvicinato alla panchina del Napoli. Tuttavia l’operazione non è certamente semplice per tanti motivi, anche di natura economica. Ecco quindi che si fanno forza le candidatura più abbordabili di Pioli, Thiago Motta, Palladino o Italiano. Ieri, un’indiscrezione di Sportitalia ha reso noto che lascerà la Fiorentina a fine stagione, rendendosi quindi disponibile a trovare una nuova sistemazione per la prossima annata. De Laurentiis apprezza il profilo di Italiano, Napoli è un’opzione concreta per il futuro.

Italiano – Napoli, è lui l’alternativa a Calzona: le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina azzurra

Del possibile approdo di Italiano sulla panchina del Napoli ne ha parlato Sportmediaset. Il portale sottolinea che: “Italiano è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis”. Principalmente due i fattori che piacciono alla dirigenza: il 433 utilizzato dall’allenatore della Fiorentina e le idee di gioco prettamente votate all’attacco.

Sportmediaset parla addirittura di Italiano come favorito casomai Calzona non dovesse centrare la qualificazione in Champions, che vorrebbe dire arrivare in top quattro, o in top cinque casomai l’Italia dovesse ottenete l’extra spot per il ranking UEFA. Non di certo un’impresa semplice.

Prossimo allenatore Napoli: è Italiano la scelta giusta?

Nelle tre stagioni da allenatore della Fiorentina Italiano ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giocatori in rosa. Fattore determinante se consideriamo che, con ogni probabilità, la prossima stagione il Napoli cambierà tanti effettivi della rosa, a partire da Victor Osimhen. Anche il gioco offensivo si adatta al meglio al tipo di gioco che gli azzurri sono abituati a mettere in pratica. Negli ultimi due anni poi la sua reputazione in campo europeo è accresciuta abbastanza, grazie alla finale di Conference raggiunta la scorsa stagione e anche questa stagione ci sono presupposti per giocarsi la competizione fino in fondo.