Inter-Napoli, sciolto il dubbio Osimhen: la scelta di Calzona

Inter-Napoli, sciolti gli ultimi dubbi di formazione: Calzona ha scelto cosa ne sarà di Osimhen dopo l’affaticamento rimediato in settimana

Questa sera andrà in scena Inter-Napoli, nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano. Gara che vede affrontarsi la prima e la settima della classe, nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Un incontro che somiglia tanto ad un passaggio di consegne. L’Inter ha tra le mani lo scudetto che gli regalerebbe la tanto attesa seconda stella. Il Napoli invece lo ha vinto la passata stagione, dominando così come stanno facendo i ragazzi di Simone Inzaghi quest’anno. Tante le similitudini tra le due squadre che hanno monopolizzato gli ultimi due campionati.

Alla viglia di Inter-Napoli Calzona ha dovuto fare i conti con l’affaticamento muscolare rimediato da Osimhen. Il bomber nigeriano dopo la delusione Champions non si è allenato con continuità, avvertendo frequenti fastidi muscolari. Ovviamente gli allenamenti a singhiozzo in settimana hanno messo in forte dubbio la sua presenza dal primo minuto a San Siro, stadio nel quale Osimhen non ha ancora mai fatto gol. Inoltre fu proprio durante un Inter-Napoli che Osimhen fu protagonista dello spaventoso scontro con Skriniar, che gli ha causato la frattura multipla dello zigomo, motivo per il quale ancora oggi indossa la maschera.

Osimhen, sciolto il dubbio di formazione: la scelta di Calzona

Stando a quanto riportato su X dal giornalista Carlo Alvino, il dubbio di formazione è stato sciolto. “Gli allenamenti a singhiozzo e l’affaticamento muscolare sembrerebbero portarlo a sedere in panchina“, spiega Alvino. Dunque, esclusione eccellente per il Napoli che, quantomeno dal primo minuto, dovrà fare a meno del suo bomber.

Alvino non esclude però un possibile impiego a partita in corso. Al suo posto, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe esserci Raspadori e non il Cholito Simeone, che nell’idea di calcio di mister Calzona è un numero 9 più che un esterno. Scelta che per certi versi può ricordare Mertens sotto la guida di Maurizio Sarri.

Probabili formazioni Inter-Napoli: le scelte di Calzona

Per il resto non dovrebbero esserci grosse sorprese. Traorè vince il ballottaggio con Zielinski e completerà il centrocampo con Lobotka e Anguissa. Davanti a Meret invece la coppia oramai assodata Juan Jesus e Rrahmani con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Di seguito la probabile formazione completa:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.