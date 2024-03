Inter-Napoli, la “maledizione” targata Callejon: i numeri sono impietosi

Il Napoli di Francesco Calzona torna in campo contro l’Inter per riuscire a rimettere in ordine una stagione maledetta: i nerazzurri sono “insuperabili”.

La squadra di Simone Inzaghi ha perso solo una partita in Serie A fino a questo momento, contro il Sassuolo, proprio tra le mura amiche del “Meazza” e si sta avviando verso la vittoria del 20° Scudetto della sua storia, proprio strappandolo dalle mani del Napoli. Gli azzurri, dopo lo straordinario campionato dell’anno scorso, hanno perso lucidità in questa stagione e non riescono a ritrovare la retta via per sperare in grande.

Una vittoria contro l’Inter darebbe lo slancio giusto per riuscire a tornare a sognare il quarto o il quinto posto, valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma considerando la forma fisica e mentale delle due squadre, il Napoli parte assolutamente sfavorito.

Inter-Napoli, i precedenti sono horror: la statistica

Il Napoli vincente a “San Siro” contro l’Inter è quasi un miraggio, soprattutto negli ultimi dieci anni, fatti di più acuti in casa che in trasferta, nonostante annate strepitose degli azzurri, da Sarri in poi. Sono 155 i precedenti in Serie A tra Inter e Napoli: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 vittorie, mentre gli azzurri ne hanno collezionato 47, con 38 pareggi a completare il quadro.

Lo scorso anno il Napoli di Luciano Spalletti che è stato invincibile per larghissimi tratti della stagione perse la sua prima partita di Serie A proprio contro l’Inter, a gennaio, con il gol di Edin Dzeko che diede false speranze di recupero alle inseguitrici degli azzurri che, invece, da quella sconfitta tornarono a macinare vittorie e spettacolo, fino al raggiungimento dello Scudetto.

Ma in casa Napoli tiene ancora banco la “maledizione” Callejon per il campionato. L’ultima vittoria in Serie A del Napoli contro l’Inter al “Meazza” risale al lontanissimo 30 aprile 2017, con il gol di José Maria Callejon. Da quel momento sono arrivate 5 sconfitte e un pareggio in casa dei nerazzurri. Il pareggio per 0-0 nel 2018, sempre con il Napoli di Maurizio Sarri dei 91 punti che uscì imbattuto da San Siro, poi solo sconfitte.

L’ultima vittoria in assoluto in casa Inter risale al 2020, in Coppa Italia, con il Napoli di Gennaro Gattuso, subentrato a Carlo Ancelotti, che si impose per 0-1 con una meravigliosa prodezza di Fabian Ruiz.

I precedenti di Inter-Napoli di campionato – gli ultimi 5 incontri: