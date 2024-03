Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: tutte le possibilità

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI — Stasera Napoli impegnato a San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A.

Il Napoli di mister Calzona è pronto a scendere in campo per il delicatissimo match di Milano contro l’Inter. La sfida d’andata si è conclusa con un sonoro 0-3 a favore degli ospiti non senza polemiche. La squadra, allora allenata da Walter Mazzarri, giocò un buon primo tempo per poi arrendersi alle prodezze di Calhanoglu, Barella e Thuram.

Negli ultimi incontri a San Siro il Napoli ha sempre perso: le uniche due vittorie risalgono al febbraio 2020 e al 2017. Nel primo caso in Coppa Italia Fabiàn Ruiz disegnò un arcobaleno perfetto per lo 0-1 finale e nel secondo, in campionato, la rete di Callejon è stata l’unica che ha regalato i 3 punti agli azzurri.

Come arrivano le due squadre al match

Le due squadre scenderanno in campo entrambe deluse dall’eliminazione dalla Champions League. Le compagini sono tornate dalla Spagna con l’amarezza di non essere riusciti a superare il rispettivo avversario, forte ma non impossibile da battere. Gli azzurri si sono arresi alle ripartenze rapide e di qualità del Barça mentre i nerazzurri al cinismo dei Colchoneros.

Di conseguenza il motivo di rivalsa ambo i lati è simile ma non uguale: l’Inter ha da gestire il vantaggio sulle inseguitrici mentre il Napoli ha bisogno di guadagnare terreno per mettere pressione alle principali pretendenti alla partecipazione in Champions League. La possibilità di una quinta squadra in Champions può essere una seconda opportunità per il Napoli, pronto a dare tutto in queste ultime 10 finali di campionato.

Simone Inzaghi e Francesco Calzona sono rimasti imbattuti nelle ultime 5 giornate di campionato con il primo che ha collezionato 5 vittorie di fila mentre il secondo ha raccolto 2 pareggi e 2 vittorie con in più il pari contro il Genoa che ha condannato Mazzarri all’esonero.

Dove vedere Inter-Napoli, streaming e tv

La partita di campionato verrà trasmessa solo su Dazn, anche in streaming. La gara andrà in scena alle 20:45 in uno stadio, quello di San Siro, gremito per il big match della 29esima giornata di Serie A.

Aggiornamenti sull’apertura dei tornelli ed il numero di tifosi napoletani in trasferta

I cancelli dell’impianto sportivo verranno aperti dalle 18:45. Previsti 800-900 tifosi azzurri. Numeri nettamente inferiori rispetto alla trasferta di Barcellona. In quel caso, infatti, si sono esauriti immediatamente i circa 3000 biglietti per la sfida di Champions League.