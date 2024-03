L’ex Napoli non trova spazio con la nuova squadra: “Situazione mai vissuta prima”

Situazione complicata per il Napoli e non solo, anche un suo ex giocatore non vive la sua miglior stagione come ammesso dallo stesso.

Momento complicato per il Napoli di Francesco Calzona, eliminato in settimana dalla Champions League nel doppio confronto con il Barcellona di Xavi Hernandez e tra ormai poche ore, ospite dell’Inter capolista.

Gli azzurri sono ormai già matematicamente out dalla corsa al titolo, un risultato oggettivamente difficilmente prevedibile ad inizio stagione, dove ai nastri di partenza il Napoli partiva tra i favoriti per la vittoria del titolo, con la possibilità di bissare il clamoroso successo della scorsa stagione.

Quante difficoltà per l’ex azzurro, l’intervista non lascia dubbi: le sue parole

La rosa dei campioni d’Italia in carica resta su per giù la stessa, sono infatti stati pochi gli azzurri ad aver lasciato l’ombra del Vesuvio. Tra questi Ndombelè, che si è reso protagonista di una esperienza non certo memorabile al Galatasaray.

Oltre al francese, però, c’è un vero top, uno di quelli che ha segnato indistintamente lo scorso campionato, ad essere andato via. Minjae Kim si è accasato al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro, rappresentando uno degli investimenti più importanti della società tedesca. Nonostante le premesse, l’ormai ex Napoli, però, non è riuscito a ripetersi, rendendo sempre meno, sino a perdere addirittura il posto da titolare.

Il difensore centrale, si è espresso in merito a questo momento negativo ai microfoni di T – online, rilasciando queste dichiarazioni:

“Non sono totalmente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga. Non ho mai sperimentato prima una situazione del genere, ma penso che imparerò qualcosa da tutto questo. Non gioco, ma questo non significa che sono fuori strada. Ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo, sono consapevole di ciò che valgo. Finora ho giocato molte partite, ma ci sono così tanti buoni giocatori qui al Bayern e quindi può succedere di non giocare, di alternarsi. Continuo ad allenarmi duramente come sempre, non sono particolarmente scontento a dire il vero”.

Parole schiette e sincere, che corrispondono perfettamente al carattere del “mangiauomini”, risucchiato nel vortice negativo del Bayern Monaco, inaspettatamente secondo a discapito del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, primo a ben dieci lunghezze dal club di Kim, l’ex regista dei bavaresi, che nella sua esperienza sulla panchina del club tedesco sta stracciando la Bundesliga.