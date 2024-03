De Magistris sul sindaco Manfredi: “Problema da curare”, riguarda il Napoli!

Diatriba Manfredi – De Magistris? Gli ultimi due sindaci partenopei in contrapposizione riguardo un tema chiave: riguarda il Napoli calcio

Il tema più caldo delle ultime settimane in casa Napoli è senza dubbio la costruzione del nuovo stadio del club. Di fatto accantonata l’ipotesi Afragola, De Laurentiis ha esposto la sua volontà di voler dar luce al nuovo impianto a Bagnoli, nell’area dell’ex impianto siderurgico Italsid. Un grosso appezzamento di terra, sul quale sarà costruito, oltre lo stadio, anche il nuovo centro sportivo e un parco urbano, dismesso oramai dall’inizio degli anni ’90. Necessita quindi di importanti operazioni di bonifica prima di metter su il progetto effettivo. Il Comune di Napoli dal canto suo preferirebbe invece una riqualificazione del Maradona, effettuando um restyling importante e candidare quindi la città ad ospitare Euro 2032.

È quindi possibile che si dia il via ad un nuovo battibecco tra De Laurentiis e il primo cittadino di Napoli Manfredi. I rapporti con la giunta comunale, insidiatasi a partire dal 2021, non sono mai stati ottimi. De Laurentiis si è su più argomenti ritrovato in contrapposizione con Manfredi. Della questione ne ha parlato a Televomero, Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, che ha svolto il ruoli di sindaco proprio prima di Manfredi. L’ex primo cittadino partenopeo si è soffermato sul rapporto della città con la squadra di calcio e quindi con il sindaco.

Le dichiarazioni di De Magistris su Manfredi e i rapporto con il Napoli

È risaputo come l’attuale sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sia di fede juventina, anche De Laurentiis tante volte ha rimarcato quest’aspetto. Secondo De Magistris questo non è un aspetto sul quale sorvolare: “A Napoli la città e la squadra sono un’unica cosa. Quindi a Napoli essere tifoso di un’altra squadra non è un delitto e non bisogna eccedere, ma è un qualcosa di che ti fa mettere in anti-tesi anche con la città”. Ha quindi aggiunto: “Rischi di diventare l’anti-napoletano”.

Le accuse di De Magistris non si fermano qui: “Non può esistere che a Napoli uno sia tifoso della Juve. Quindi è un problema da curare, che gestisci come dallo psicologo, dall’antropologo, vai in psicoanalisi”. Poi ironizza velatamente: “Infatti il sindaco Manfredi ha incominciato una fase di rieducazione e va in giro con la sciarpa del Napoli ogni tanto. Lo fa un po’ apposta, ma magari tra qualche anno lo si rieduca”. Conclude così il suo intervento l’ex sindaco Luigi De Magistris.