Gioia Napoli, un giovane azzurro convocato dalla Nazionale Under 21

Convocazioni nazionali, il Napoli può sorridere: il giovane talento azzurro è stato convocato dalla rappresentativa Under 21, i dettagli

Con Inter-Napoli di domenica sera alle 20:45 si concluderà l’ultima giornata di Serie A prima della sosta. Sarà l’ultimo stop riservato alle rappresentative nazionali prima delle manifestazioni europee che avranno luogo quest’estate. Il Commissario tecnico Luciano Spalletti ha reso noti i 28 nomi che prenderanno parte alla tournée negli Stati Uniti, tappa fondamentale per avere le idee chiare in vista di Euro 2024. Tra le convocazioni dell’allenatore campione d’Italia in carica spicca la presenza di Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli, in prestito al Verona.

Segnale importante, che quantomeno rassicura il Napoli sulla bontà del prestito. Non sono pochi i calciatori azzurri prestati in giro per l’Italia, che sperano di impressionare il club partenopeo per poi conquistare un posto in rosa la prossima stagione. Pensiamo ad esempio a Gaetano, che sta trascinando il Cagliari, a suon di gol, fuori dalla zona retrocessione, oppure a Zanoli, Cheddira, Caprile, e Zerbin, tutti in prestito in club di Serie A. Tra gli altri spicca invece Giuseppe Ambrosino, attaccante che nella stagione 2021\22 ha vinto il premio come miglior marcatore del Campionato Primavera 1 con la maglia del Napoli.

Convocazioni Nazionali, il giovane azzurro Ambrosino partirà con l’Under 21

Dopo le iniziali (naturali, ndr) difficoltà di ambientamento in Serie B con le magli di Como e Cittadella, la passata stagione, Ambrosino sembra aver trovato una discreta continuità. A concedergli spazio è il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. La squadra calabra si sta affermando tra le sorprese della serie cadetta.

Il Catanzaro occupa infatti la sesta posizione, che permetterebbe ai giallorossi neopromossi di accedere ai palyoff. E Ambrosino pare aver trovato il suo definitivo posto all’interno dell’undici titolare di Vivarini. Stavolta però non come unica punta, ma come attaccante di sostegno ad un centravanti esperto come Iemmello. A testimonianza delle buone prestazioni ecco la convocazione con l’Under 21 del CT Nunziata. Ambrosino conta già 2 presenze con la Nazionale minore e può aumentare questo valore nelle prossime sfide contro Lettonia e Turchia.

Italia Under 21, le convocazioni del CT Nunziata

Di seguito l’elenco completo dei 28 scelti da Nunziata pubblicato in serata sul sito della FIGC: