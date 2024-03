Napoli fuori dalla Champions League: quanto ha incassato la società in questa edizione

Giungono i primi bilanci sull’esperienza del Napoli appena conclusasi in Champions League. Le cifre sorridono ad Aurelio De Laurentiis.

Continua a pesare all’ombra del Vesuvio l’eliminazione del Napoli dalla Champions League 23/24, per mano di un Barcellona rivelatosi superiore nell’arco dei 180 minuti giocati. Eppure, in casa azzurra non si è mai smesso di sognare un passaggio del turno che avrebbe avuto un sapore del tutto storico, con il pari poi sfiorato da Lindstrom sul finale grazie a un colpo di testa destinato a rimanere ben impresso nelle menti partenopee. E mentre i supporter continuano a recriminare per presunti errori arbitrali ad opera dell’olandese Makkelie, ecco che De Laurentiis comincia a fare i primi conti circa il denaro guadagnato da tale esperienza in Champions. Il bilancio totale sorride nettamente al presidente.

Napoli, la Champions frutta 70 milioni a De Laurentiis

Pregustava già l’accesso al Mondiale per Club FIFA il presidente del Napoli, che male ha però fatto i conti con il fattore campo. Le frecciatine, gli attacchi alla Juventus e la promessa di 10 milioni in caso di passaggio del turno ai calciatori non rendono infatti automatica la vittoria, con le speranze partenopee interrotte dal 3-1 di Lewandowski sul terreno da gioco del Montjuic. Eppure, Mondiale o non Mondiale, il Napoli potrà contare su ampi incassi di denaro in vista della prossima stagione, dato che le cifre guadagnate in questa Champions League rasentano i 70 milioni di euro. A fornire tali dati, la redazione di Calcio&Finanza, abile a suddividere i ricavi in categorie prima di tirarne le somme.

Bonus partecipazione: 15,64 milioni;

Ranking storico: 22,8 milioni;

Market pool 1: 6,8 milioni;

Market pool 2: 2,96 milioni;

Bonus risultati: 9,33 milioni;

Bonus ottavi: 9,6;

TOTALE: 67,13 milioni di euro.

Numeri, questi, che sorprendono e non poco visto il cammino di certo non idilliaco ad opera degli azzurri nella competizione di quest’anno. Eppure, “soli” 70 milioni potrebbero non accontentare un De Laurentiis che, da grande imprenditore, già sognava gli ulteriori 10 milioni disposti dalla UEFA come premio per il raggiungimento dei quarti di finale della competizione nonché il bonus qualificazione al Mondiale per Club.

70 milioni non bastano, la strategia a bilancio di De Laurentiis

Grazie alle cifre riportate poc’anzi, il Napoli si appresta a concludere la seconda stagione consecutiva con un bilancio in attivo di svariati milioni. Uno scenario, questo, che potrebbe però non bastare ad ADL, volenteroso di aumentare ancor di più tale positività. I conti inerenti al fatturato chiuderanno il 30 giugno e, sebbene per il 2024 tutto sembra ormai scritto, per il 2025 il piano targato De Laurentiis appare ben strutturato. Vendere Osimhen è infatti la parola d’ordine per il futuro del patron, cui unica grana è difatti rappresentata dall’ingaggio percepito dall’attaccante. 10 milioni a bilancio sono troppi, con il presidente che vorrebbe cominciare la prossima stagione con un monte ingaggi non superiore ai 75 milioni, stando a quanto riportato da Il Mattino fra le odierne pagine.