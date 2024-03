Calzona-Napoli, annuncio a sorpresa in conferenza: c’entra il suo futuro

Arrivano novità sul futuro di Francesco Calzona: il tecnico azzurro ha parlato direttamente dalla Slovacchia.

Dopo la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli ha fatto ritorno a casa. Per gli azzurri era previsto un giorno di pausa dopo la trasferta in terra catalana. Per questo motivo, Giovanni Di Lorenzo e compagni non si sono allenati all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

La squadra, dunque, ha l’opportunità di ricaricare le batterie dopo la difficile trasferta contro i blaugrana prima di preparare al meglio la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi che questa sera è impegnata al Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid.

Tra gli azzurri, però, c’è che continua a lavorare senza sosta. Si tratta di Francesco Calzona che dopo la sconfitta di ieri sera non ha fatto ritorno a Napoli. Il tecnico azzurro è volato a Bratislava, in Slovacchia, per annunciare i convocati delle prossime amichevoli della Nazionale. In occasione della conferenza stampa, Calzona ha parlato anche del suo futuro.

Calzona: “Futuro? Decideremo insieme come sempre”

Al momento della firma con il Napoli, Calzona era ben consapevole dei tantissimi impegni a cui sarebbe andato incontro. Avere un doppio incarico tra Nazionale e squadra di club toglie davvero il respiro e soprattutto obbliga Calzona a non avere un attimo di pausa.

Questa mattina, invece di seguire la squadra a Napoli, è volato a Bratislava per comunicare in conferenza stampa i convocati della Slovacchia in vista dei prossimi impegni. Calzona, poi, ha parlato anche del suo futuro e ha spiegato che qualsiasi decisione verrà presa in accordo con la Federazione.

Di seguito le sue parole:

“Non so neanche cosa farò domattina. Sicuramente qualunque cosa succederà ho un contratto con la Federazione. Se nel prossimo futuro, tra un anno, due mesi, cinque mesi, dovremmo prendere una decisione, la prenderemmo insieme. Perché è sempre stato così, abbiamo avuto sempre una collaborazione forte e sincera”.

Calzona, poi, ha rivelato di non aver ricevuto ancora nessuna proposta in vista del futuro e per questo motivo non c’è motivo di aprire un dialogo con la Federazione.

Il ct della Slovacchia, sempre nel corso della conferenza stampa, ha spiegato come ha gestito il doppio impegno tra Napoli e Nazionale. Calzona ha rivelato di avere pensato ogni giorno alla sua Slovacchia ed in particolare ci ha dedicato molto tempo la sera anche se, sia lui che il suo staff, avevano già preparato tutto in vista dei prossimi impegni contro Austria e Norvegia.