Calzona: “Nessuna paura del Barcellona”, poi svela in cosa deve migliorare il Napoli

Nel primo pomeriggio, Xavi ha presentato in conferenza stampa Barcellona-Napoli. Alle 19 parola a Matteo Politano e Francesco Calzona, che presenteranno la gara dal punto di vista del Napoli.

Domani alle ore 21:00, all’Estadio Olimpico di Barcellona, si disputerà Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Le due squadre si contenderanno l’accesso ai quarti di finale della prestigiosa competizione europea.

La gara partirà dall’1-1 del Maradona, in cui c’è stato proprio l’esordio di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. L’allenatore azzurro proverà a far sognare i tifosi cercando di raggiungere per il secondo anno consecutivo l’accesso ai quarti di finale, anche se l’impresa è ardua. Mister Calzona insieme a Matteo Politano presentano la gara contro il Barcellona nella conferenza stampa della vigilia.

Barcellona-Napoli, le parole di Politano in conferenza stampa

Alle 19 prenderà il via la conferenza stampa della vigilia di Barcellona-Napoli, a cui prenderà parte Matteo Politano oltre a Francesco Calzona. L’esterno azzurro precederà il suo allenatore in conferenza.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Prima domanda per Matteo Politano, che ha analizzato la gara d’andata e l’atteggiamento del Barcellona:

“Il Barcellona resta una grande squadra, all’andata ci ha messo tanto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Domani giocheranno in casa e sicuramente proveranno ad aggredirci e tenere il pallino del gioco”.

Sui miglioramenti del Napoli nella gestione Calzona:

“Siamo migliorati, siamo tornati a fare ciò che sappiamo: tenere il pallino e chiudere l’avversario nella sua area. Se aspettiamo l’avversario la situazione si fa difficile, sappiamo che il Barcellona soffre un po’ dietro, l’abbiamo studiato in questi due giorni. Dovremo giocare da Napoli, difendendo in avanti e sfruttare la profondità con Osimhen, un fattore che potrebbe causargli problemi”.

Sui possibili calci di rigore ed i problemi di mira dei compagni:

“Oggi ci siamo allenati sui calci di rigore, speriamo però di vincere prima la partita”.

Sulle motivazioni che Politano, ormai leader dello spogliatoio potrebbe trasmettere:

“Sono partite che si preparano da sole, non abbiamo bisogno di cercare carica attraverso altre motivazioni. Oltre a me ci sono altri giocatori d’esperienza, che giocano tra l’atro anche in nazionale. Vogliamo dare il 110%, l’obiettivo è passare il turno, quello conta per la società e per i tifosi”.

Barcellona-Napoli, le parole di Calzona in conferenza stampa

Subito dopo le dichiarazioni di Matteo Politano, è il turno di Francesco Calzona, che presenterà la gara di domani sera contro il Barcellona.

Si prosegue, poi con Calzona, anche per lui una domanda sull’aspetto mentale del ritorno di domani:

“Non c’è bisogno di caricare i giocatori, è una gara che si carica da sola come ha sottolineato Matteo. Non ho utilizzato lì il mio tempo, mi sono concentrato su altro, su nostri difetti, perché abbiamo altri tipi di urgenze”.

Sui punti di forza del Barcellona e nello specifico Lamine Yamal, paragonato addirittura a Messi:

“Mi piacciono tanti giocatori del Barcellona, ma anche i miei. Yamal ha le qualità per diventare fra i migliori al mondo, è giovanissimo. Può diventare un top player se non si perde per strada”.

Sulla gara di Kvaratskhelia, a detta di alcuni giornalisti isolatosi in un uno contro tutti in occasione dell’ultimo match al Maradona:

“Non sono d’accordo, abbiamo fatto una grande gara di squadra, poi anche Kvaratskhelia ha giocato in maniera eccellente. Purtroppo siamo stati puniti su una situazione che conoscevamo. La partita di domani è la gara dell’anno, una di quelle che può darti carica anche per il campionato: possiamo recuperare ancora posizioni anche in Serie A”.

Sul possibile timore nel poter affrontare avversari del calibro del Barcellona:

“Se hai paura non devi neanche affrontare gare del genere, il Napoli è una grande squadra e deve affrontare qualsiasi squadra con questa consapevolezza”.

Sui miglioramenti del Napoli dal suo avvento ad oggi:

“Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma sono soddisfatto, siamo più compatti e difendiamo in avanti, aspetto fondamentale per me. I miglioramenti sono stati evidenti. Chiedo ai miei ragazzi per domani però soprattutto di essere squadra, che siano novanta o centoventi minuti, il singolo dovrà lavorare per il collettivo”.

Sulla centralità di Lobotka, esplicitamente lodato anche da Xavi e sull’assenza di un pezzo da novanta come De Jong: