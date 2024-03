Nuovo Stadio Napoli, non c’è solo Bagnoli tra le ipotesi al vaglio di De Laurentiis? L’annuncio del sindaco apre alla nuova possibilità

L’annuncio del presidente De Laurentiis al Tg Regione Campania di qualche giorno fa ha scatenato un mare di polemiche. La volontà di costruire un nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, nell’area dismessa dell’ex Italsid, non è stata accolta benissimo dal Comune di Napoli. La volontà dell’amministrazione comunale è infatti quella di ristrutturare il Maradona, ed adeguarlo agli standard moderni, per far sì che Napoli ottenga l’assegnazione come città ospitante per Euro 2032. In sostanza, sono mesi caldissimi per il futuro del club partenopeo.

Oltre allo stadio, l’area di Bagnoli, come esposto direttamente dal presidente, prevederà anche un nuovo centro sportivo con dodici campi da gioco, oltre alla costruzione di un centro commerciale e aree predisposte alla realizzazione di iniziative benefiche per l’intera comunità. Il presidente ha parlato di “occasione di crescita importante per tutta la città”. Si andrebbe a rivalutare una zona vastissima, che da tempo però non è ben sfruttata. Per realizzare il progetto ci sono alcunu ostacoli da superare, come la profonda bonifica da effettuare, che probabilmente durerà più del previsto (da dichiarazioni del sindaco Manfredi, ndr). Ecco quindi che si aprirebbe una nuova ipotesi: Castel Volturno.

Nuovo stadio Napoli, Castel Volturno si candida: le dichiarazioni del sindaco

De Laurentiis si è detto disposto ad utilizzare fondi personali, ma come detto c’è sempre da superare la burocrazia. Quindi ecco la candidatura del Comune di Castel Volturno: “Siamo totalmente disponibili ad aprire un dialogo con il presidente del Napoli”, queste le parole del sindaco Petrella riportate da SportMediaset.

“Siamo disponibili sia per la cittadella sportiva che per eventualmente il nuovo stadio”. Il sindaco ha poi spiegato i motivi dietro questa nuova candidatura: “C’è la possibilità di costruire 12 nuovi campi da gioco e il nuovo stadio proprio nel territorio di Castel Volturno. La disponibilità la rinnoviamo perché ci sono aree nel nostro territorio che sarebbe idonee per realizzare l’impianto e pronte all’utilizzo immediato”.

Nuovo stadio Napoli, anche Castel Volturno tra le ipotesi

Per la possibilità nuovo stadio a Castel Volturno potrebbe valere un discorso simile a quello fatto per Afragola. Il Comune di Afragola ha offerto tanti ettari di terreno a De Laurentiis, ma il presidente si è detto poco favorevole a costruire lo stadio del Napoli fuori dai confini cittadini.