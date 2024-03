News SSC Napoli, un problema tormenta Calzona: allarme verso il Barça

Barcellona-Napoli si avvicina e un problema insorge nella mente di Calzona. Il tutto sarebbe nato dopo lo scontro in campionato contro la Juventus.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, sfida valida per l’ottavo di finale di ritorno della Champions League 23/24. Al match di Spagna manca infatti poco meno di una settimana, con gli azzurri vogliosi di capitalizzare in terra catalana gli ultimi risultati positivi maturati in campionato. Il tutto, cercando di recuperare qualche acciaccato di troppo in vista della perdita di De Jong e Pedri da parte del Barcellona, con Xavi chiamato ora a sostituire due pedine fondamentali del proprio scacchiere. Calzona potrà invece contare su Osimhen in vista del ritorno, dato l’allarme rientrato sul proprio infortunio, mentre per Cajuste è già assodato il forfait. Restano quindi da chiarire le condizioni di Rrahmani e Ngonge, sebbene sia un altro il problema a tormentare Calzona in vista della trasferta.

Problema rigori, Calzona teme per Barcellona-Napoli

Napoli-Juventus ha aperto nuovamente una ferita rimarginatasi a fatica in casa Napoli: quella inerente ai calci di rigore. Dal dischetto gli azzurri sbagliano troppo, e nella rosa partenopea sembrerebbe mancare quella figura solida che possa garantire centri dagli undici metri. L’unico profilo del genere potrebbe rispondere al nome di Piotr Zielinski, ma l’esclusione del polacco dalla lista Champions lascia i partenopei senza un rigorista nella sfida di ritorno con il Barcellona.

Una situazione pesante, sia in vista di un possibile penalty a partita in corso (sulla quale abbiamo visto almeno un Napoli allenato sulle respinte) che in caso di decisione del passaggio del turno alla lotteria dei rigori. I nomi papabili non mancano, e sono rappresentati senz’altro dalle varie scelte offensive del calibro di Osimhen, Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. Tutti ottimi marcatori, che hanno però dimostrato parecchie lacune in maglia azzurra in termini di tiro dagli undici metri.

Barcellona-Napoli, Calzona cerca soluzioni per i rigori

Secondo il Corriere dello Sport, che ha fornito tale analisi, tale problema avrebbe creato non pochi grattacapi a mister Calzona, che avrebbe a disposizione anche nomi quali Lindstrom, Traore, Simeone e Ngonge a cui affidarsi. Nessuno dei 4 ha però mai rappresentato la figura del rigorista nelle proprie squadre, calciando sporadicamente e non assiduamente dagli undici metri. All’ombra del Vesuvio ci si augura quindi non solo di ottenere uno storico passaggio del turno espugnando Barcellona, ma anche di tagliare la linea del traguardo entro la lotteria dei rigori, che per gli azzurri potrebbe rivelarsi ancor più imprevedibile del normale.