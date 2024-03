Dal Barcellona spavaldi, c’è una convinzione sulla gara di ritorno con il Napoli

Manca ormai giusto una settimana a Barcellona – Napoli, in terra catalana, nonostante l’1-1 dell’andata, appaiono però ancora tranquilli.

Una gara tosta, in cui il Napoli si portava dietro ancora le scorie di un esonero fresco, freschissimo, il secondo della stagione, avvenuto tra l’altro sole 24 ore prima. Nonostante ciò, nell’andata tra Napoli e Barcellona, i campioni d’Italia sono pian piano venuti fuori, pareggiando grazie ad una giocata di Victor Osimhen e tenendo a galla le speranze di qualificazione ai quarti.

Servirà oggettivamente una grande impresa. Il Barcellona non è più quello di Messi, ma resta una squadra con fior fior di campioni, Lewandowski su tutti.

Barcellona convinto di passare: le dichiarazioni del centrocampista non lasciano dubbi

Per Xavi Hernandez, però, non è certamente un buon momento. Nell’ultimo turno di Liga, in cui i catalani hanno perso l’opportunità di accorciare sul Real Madrid, il tecnico rossoblù ha perso per infortunio due titolarissimi: De Jong e Pedri, autore dell’assist per il momentaneo 0-1 dell’andata.

Due stop che impediranno ai due calciatori di esserci martedì e che costringeranno Xavi a trovare soluzioni alternative. Tra queste, quella che risponde al nome di Oriol Romeu, riserva del Barcellona e mai impiegato con costanza dal primo minuto in stagione.

L’ex Chelsea, attraverso i microfoni di AS, noto quotidiano spagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio probabile impiego, non nascondendo convinzione in merito ad un eventuale passaggio del turno:

“Champions League? Prima di tutto pensiamo a venerdì, poi parleremo di martedì. Contro il Napoli ci sarà una partita che segnerà la stagione comunque andrà: abbiamo un risultato non ideale ma buono, ci sono buone possibilità di passare per me” – sul possibile impiego nell’undici titolare, il centrocampista ha così chiosato: “Gli infortuni di Pedri e De Jong sono stati due duri colpi per la squadra. Io sono pronto, a disposizione per il mister per qualsiasi esigenza. I miei primi mesi al Barcellona sono stati buoni secondo me, mi divertivo, poi sono calato. Ho cercato soluzioni, si diceva che c’erano problemi mentali ma non ci sono mai stati. A volte semplicemente non ti diverti come vorresti, fa male, il dispiacere principale è la consapevolezza di non poter aiutare i propri compagni. Con il tempo le sensazioni sono migliorate e spero di godermi questi ultimi tre mesi che restano da giocare”.

Parole chiare quelle di Romeu, che nonostante le difficoltà del proprio team pare convinto di poter arrivare ai quarti.