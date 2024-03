Napoli, esordio al Murales di Maradona per due azzurri: lo hanno visitato oggi

Il Napoli è reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Juventus, e Calzona ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Due azzurri ha approfittato del tempo libero per visitare per la prima volta lo storico Murales di Maradona.

Il Napoli è reduce da tre gare disputate in una settimana, in cui si sono affrontate rispettivamente Cagliari, Sassuolo e Juventus. Gli azzurri sono usciti con 7 punti sui 9 a disposizione, con l’unico neo del pareggio beffardo rimediato nel finale contro il Cagliari.

Dopo queste tre sfide ravvicinate, Calzona ha concesso alla squadra un giorno di riposo per liberare la mente e recuperare le giuste energie in vista dei prossimi impegni. Due degli azzurri ha approfittato della giornata libera dagli allenamenti per visitare il Murales di Maradona.

Napoli, visita al Murales di Maradona per la prima volta per un azzurro

All’indomani della splendida vittoria ottenuta nel finale di partita per 2-1 contro la Juventus, il Napoli non si è ritrovato per l’allenamento. Mister Calzona ha deciso di lasciare la giornata libera ai suoi ragazzi per rilassarsi e ritagliarsi dei momenti di svago dopo un trittico di gare ravvicinate. L’occasione è stata colta al balzo da due azzurri, che hanno beneficiato del loro tempo libero per visitare lo storico Murales di Maradona. A fare visita al luogo storico e visitato da chiunque sono stati gli acquisti invernali del Napoli, Cyril Ngonge e Hamed Junior Traorè. L’attaccante francese arrivato nella sessione invernale dall’Hellas Verona ha avuto fin da subito un impatto importante con l’ambiente. Il centrocampista ivoriano ex Sassuolo invece sta convincendo pienamente Calzona, che l’ha schierato titolare nelle ultime due sfide. Il francese e l’ivoriano hanno voluto “consacrare” il loro approdo al Napoli con la visita speciale al Murales di Maradona. La visita dei due azzurri è stata resa nota dal profilo Instagram labodega_de_d10s, in cui sono presenti gli scatti di Ngonge e Traorè.

I due azzurri hanno scelto un modo unico per avvicinarsi ulteriormente alla passione di Napoli per il calcio, visitando lo storico Murales di Maradona che ogni giorno è visitato da migliaia di persone. Dunque Ngonge e Traorè hanno deciso di sfruttare il loro giorno libero con questa visita speciale ed unica, che li lega ulteriormente al Napoli. Il Napoli ha puntato fortemente su entrambi nella sessione invernale di mercato, affidandosi a loro per la risalita del club in questa stagione. L’auspicio è che questa visita odierna dia maggiore grinta e forza ai due nuovi acquisti, in modo che possano rendere sempre meglio per il Napoli in questa stagione, e magari anche in futuro.