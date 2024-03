Tifosi del Napoli infastiditi, cosa sta facendo l’agente di Kvaratskhelia!

Nuovo episodio della situazione legata al contratto di Kvicha Kvaratskhelia. Mamuka Jugeli, il suo procuratore, sta facendo una cosa che fa infuriare i tifosi del Napoli.

Il Napoli durante questa stagione ha più volte deluso i propri tifosi che non si aspettavano di trovarsi, agli inizi di marzo, al nono posto in classifica. Sembra quasi un paradosso pensare che la squadra dell’anno scorso fosse composta da quasi tutti gli stessi effettivi visti durante questo campionato e che l’andamento dei risultati e delle prestazioni sia opposto. Nemmeno nelle peggiori delle aspettative si immaginava ad un Napoli che dovesse affannosamente rincorrere una posizione in Champions League.

Eppure la squadra partenopea adesso si trova in questa situazione e allora c’è bisogno di spingere al massimo affinché almeno il minimo obiettivo venga mantenuto. L’ultima partita ha però mostrato a tutti un qualcosa di diverso. Sembra che Il Napoli, con l’arrivo di Calzona sulla panchina, stia pian piano ritrovando stimoli, condizione atletica e risultati. Il 6-1 visto sul campo del Sassuolo non può essere un risultato casuale ed è per questo che si cercherà di dare continuità già nella prossima partita. Servirà tutta la spinta dei 50 mila tifosi che sosterranno gli azzurri contro la Juventus.

Rinnovo Kvara: a che punto siamo?

Poco più di un mese fa a Castel Volturno prendeva parola, in una conferenza straordinaria, il presidente Aurelio De Laurentiis. Durante quella conferenza il numero uno del Napoli aveva parlato di tanti argomenti. Tra tutti i temi trattati da De Laurentiis c’è stato anche quello legato al rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è una stella della squadra, nonostante la stagione considerata inferiore rispetto a quella dello scudetto, merita un rinnovo da top player. Kvara ha brillato anche nell’ultima partita contro il Sassuolo mettendo a segno una doppietta.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato e giornalista di Relevo, c’è una novità per quanto riguarda il suo rinnovo. Moretto ha spiegato che Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante azzurro, sta tastando il mercato internazionali in cerca di soluzioni differenti per il suo assistito. Atteggiamento questo che non può non infastidire i tifosi del Napoli che invece si aspettano un suo rinnovo di contratto.

De Laurentiis aveva spiegato che tutte le trattative legate al rinnovo del georgiano verranno ridiscusse alla fine di questo campionato quando, a Kvara, verrà proposto un nuovo contratto con un ingaggio da top player.