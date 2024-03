Sorpresa Napoli, ADL già stregato: ha preso un decisione su Calzona

Ci sono novità per quando riguarda il futuro in azzurro di Francesco Calzona. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già deciso cosa fare.

Un Napoli così durante questa stagione non lo si era mai visto. Una prestazione che fa ben sperare per il futuro perché lascia tante sensazioni positive e rievoca alla mente ricordi di un grande Napoli, visto poi non troppo tempo fa. Allora bisogna ripartire da queste certezze, da quanto visto a Reggio Emilia, da Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Domenica sera allo Stadio Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Qui la squadra di Calzona è chiamata alla prova del nove.

Tutto questo perché una vittoria contro i bianconeri, non solo confermerebbe la “guarigione” del Napoli, ma aumenterebbe l’autostima e la speranza dei giocatori che proveranno ad arrivare al quarto posto. Troppo poco l’entusiasmo mostrato dalla squadra fino a questo momento. Dopo la grande vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i tifosi adesso si aspettano di vedere un Napoli più convinto, più cinico, fiducioso dei propri mezzi e capace di fare l’ultima cavalcata che porti ad un posto utile per la prossima Champions League. Troppo importanti gli introiti Uefa per i fondi del club che, quel bottino di 30 milioni, potrebbe investirlo sul mercato.

Il futuro di Calzona: da traghettatore ad un contratto più lungo?

Nessuno è a conoscenza, tuttavia, di quello che succederà a Castel Volturno durante i prossimi mesi estivi. Certo è che a Napoli verrà rivalutato il futuro di Francesco Calzona. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia ha accettato l’incarico offertogli da Aurelio De Laurentiis che gli ha chiesto una sola cosa: portare il Napoli in Champions. Ci proverà il tecnico di Vibo Valentia e, qualora non dovesse riuscirci, rescinderà il contratto con i partenopei e tornerà a Bratislava dove tenterà l’impresa ad Euro 2024.

Come riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, Calzona ha un contratto con la Federazione slovacca fino al 2025. Le prime uscite sulla panchina del Napoli stanno convincendo i tifosi e adesso niente appare scontato. A fine stagione bisognerà capire se l’idea del tecnico (ancora legato alla Slovacchia) sarà la stessa di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo sembra molto soddisfatto dell’avvio di Calzona. Questa potrebbe essere un’altra delle sue tante intuizioni viste nel corso di questo ventennio di presidenza al Napoli.