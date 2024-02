Verso Napoli-Juventus, stadio Maradona vicino al sold out: quali settori restano disponibili

Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è pronto a spingere i calciatori azzurri per una delle partite più sentite della stagione.

A Napoli è tornato l’entusiasmo o c’è consapevolezza che i sei gol segnati al Sassuolo siano stati solamente “casuali”? Quella di ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia è stata chiaramente la prestazione stagionale più bella e convincente degli azzurri. Un 6-1 che, nei tifosi del Napoli, ha rievocato i dolci ricordi della stagione passata, quella in cui erano gli azzurri la squadra da battere e ad ogni partita c’era un entusiasmo incredibile. Aver ritrovato giocatori come Osimhen e Kvaratkhelia nel loro migliore stato di forma è un toccasana.

Nel momento più difficile, i campioni sono saliti in cattedra. Quella di Reggio Emilia era l’ultima chiamata per sperare in una difficile rincorsa ad un posto in Champions League. Con la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter, adesso i partenopei sono a soltanto sei lunghezze dalla squadra di Gian Piero Gasperini, che però si trova al quinto posto. Va sicuramente ricordato che l’Italia si trova attualmente prima nel ranking Uefa ragion per cui, anche il quinto posto, dovessero restare così le cose, sarebbe utile ad una qualificazione in Champions League. Al quarto posto c’è il Bologna formato Champions di Thiago Motta che in questo momento, a 48 punti, ha un vantaggio di 8 lunghezze sugli azzurri.

Il Maradona è pronto alla bolgia

Dalla Juventus alla Juventus. Ogni tifoso azzurro avrà in mente la partita dello scorso aprile in cui, con un gol allo scadere allo Stadium contro i bianconeri, Giacomo Raspadori avvicinò sensibilmente gli azzurri alla conquista dello scudetto. Quella è certamente stata una delle serate più felici per i partenopei. Domenica sera ci sarà nuovamente la Juventus che dovrà affrontare un Napoli rigenerato nello spirito dopo la grande prestazione di Reggio Emilia. Per far sì che la squadra continui a viaggiare su quell’onda d’entusiasmo servirà uno Stadio Maradona tutto esaurito.

Si va verso il sold out, ad oggi su Ticketone risultato disponibili solo un centinaio di biglietti per la Tribuna Posillipo. Si prevede un’affluenza di oltre 50.000 sostenitori pronti alla bolgia per il Napoli. I tagliandi in vendita libera sono disponibili dal 26 febbraio, questi i prezzi:

Settore Intero Ridotto U30

CURVE INFERIORI 30 € 20 €

CURVE SUPERIORI 45 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 55 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 80 € 65 €

TRIBUNA NISIDA 95 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 140 € 110 €