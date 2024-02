Napoli-Barcellona, i convocati di Calzona: c’è un grande assente

È stato appena diramato l’elenco dei calciatori azzurri che sono stati convocati da Calzona per la partita di questa sera contro il Barcellona. C’è un’assenza pesante per il Napoli.

Sarà una serata memorabile quella di questa sera per il Napoli. I motivi sono molteplici: il primo è dovuto all’esordio assoluto di Francesco Calzona sulla panchina dei campioni d’Italia; il secondo è perché la partita che si gioca al Maradona è quella delle grandi occasioni. Serate così non capitano spesso e, dopo la grande fatica del girone, la squadra azzurra dovrà cercare di centrare la qualificazione nella doppia sfida con il Barcellona. Il momento non è quello dei migliori per nessuna di tutte e due le squadre.

Il Napoli dovrà sfruttare al massimo l’enorme spinta che lo Stadio Diego Armando Maradona riserverà ai calciatori. Il match è andato in sold out pochissimi giorni dopo la messa in vendita dei tagliandi, lo stadio di Fuorigrotta si prepara alla bolgia per quella che dovrà essere la serata più importante della stagione. In conferenza stampa, presentandosi, Francesco Calzona aveva detto che non si accontenterebbe assolutamente di un pareggio. Il Napoli ha la squadra e l’organico per vincere contro una corazzata come il Barcellona. Per passare il turno servirà vedere necessariamente la squadra che fu l’anno scorso.

Niente Barcellona per l’attaccante, ufficiale il forfait

Mentre la città si prepara al grande evento di questa sera, il neo tecnico azzurro Francesco Calzona ha diramato la lista ufficiale dei suoi convocati. Consultabile attraverso il sito web ufficiale della squadra campione d’Italia, per il Napoli ci sarà un grande assente: Cyril Ngonge non sarà della partita. Come riportato dal club di Castel Volturno, l’attaccante belga non è riuscito a recuperare da un risentimento muscolare accusato nella sessione di allenamento di ieri pomeriggio. In via precauzionale Calzona lo terrà fuori dai convocati.

Bisognerà certamente fare più accertamenti per capire la reale entità del problema di Ngonge che, a questo punto, potrà essere in dubbio anche per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. L’attaccante belga, nella giornata di ieri, aveva svolto la prima parte di allenamento con una sessione personalizzata.

Tra i convocati si rivede finalmente Victor Osimhen che tornerà a disposizione della squadra dopo più di un mese di assenza. L’ultima partita ufficiale dell’attaccante nigeriano con i partenopei risale al 23 dicembre 2023 dove, in occasione della sconfitta contro la Roma, fu squalificato.