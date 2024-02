Il Napoli ospita il Barcellona, location da brividi: dove si sta svolgendo il pranzo UEFA

Si sta svolgendo a Napoli il pranzo UEFA tra la dirigenza partenopea e il Barcellona, dove De Laurentiis sta ospitando Laporta.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Barcellona valida per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida dal fascino particolare che mette uno contro l’altra le formazioni campioni in carica d’Italia e Spagna. La città partenopea è stata invasa da tifosi spagnoli, che si stanno godendo la vista del lungomare Caracciolo e non solo.

Pranzo UEFA tra Napoli e Barcellona a Palazzo Petrucci

Molti fans, ma soprattutto giornalisti, si sono radunati in queste ore a Posillipo. Il motivo è di facile intuizione: lì si sta svolgendo il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze dei due club. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così portato il presidente blaugrana, Joan Laporta, in una location mozzafiato che permette la visione di tutto il golfo di Napoli: Palazzo Petrucci.

La struttura – famosissima in città – è rimasta nella memoria dei tifosi soprattutto per aver proiettato in estate, sulla spiaggia privata del ristorante, anche le immagini dei scudetti vinti dal Napoli. Un’occasione per De Laurentiis di far ammirare le bellezze della città napoletana anche ai dirigenti catalani.

Anche Marek Hamsik a Palazzo Petrucci

Al pranzo, oltre al numero uno del club azzurro, sono presenti tutti i dirigenti: il vice presidente Edo De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il club manager Andrea Sinicropi, il d.s. Mauro Meluso e il capo scout Maurizio Micheli. Inoltre, proprio pochi minuti fa, anche Marek Hamsik – appena sbarcato in città – si è unito alle due delegazioni di Napoli e Barcellona. L’ex centrocampista azzurro, richiesto da Calzone nel suo staff, questa sera sarà ospite in tribuna allo Stadio Maradona.