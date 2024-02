Gollini o Meret, Mazzarri non ha dubbi: chi sarà il portiere titolare del Napoli

Ballottaggio Meret-Gollini: Walter Mazzarri ha già deciso chi scenderà in campo contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Sabato alle ore 15 andrà in scena la sfida tra Napoli e Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 25esima giornata di Serie A. Un avversario ostico che, già all’andata, ha creato serie difficoltà alla squadra allenata da Rudi Garcia. Soltanto i blitz di Raspadori prima e Politano poi, hanno pareggiato il doppio svantaggio del Marassi da 2-0 a 2-2.

Un punto stretto e che ha comunque, in un certo verso, condizionato la disastrosa stagione partenopea. Alla luce di ciò, con l’intera rosa a disposizione, Walter Mazzarri è chiamato all’impresa: condurre i partenopei a disputare, nel corso della prossima annata calcistica, la “nuova” edizione della Champions League.

De Laurentiis si aspetta tanto dall’ex tecnico dell’Inter e la volontà del patròn azzurro è arrivare in una posizione accettabile in campionato e più in fondo possibile nella massima competizione europea, anche per attirare le grazie di altri allenatori per la prossima stagione. Antonio Conte rimane il sogno e chissà se la ricostruzione partenopea non avverrà proprio sotto la gestione dell’ex Juve.

Intanto, Mazzarri, in vista della gara di Serie A, studia la miglior formazione possibile con Simeone al centro dell’attacco e Mario Rui pronto a tornare a ricoprire la fascia sinistra. L’unico ballottaggio resta a centrocampo con Cajuste favorito su Zielinski. In porta nessun dubbio, ecco chi giocherà tra Meret e Gollini.

Mazzarri ha scelto il portiere: ecco chi giocherà contro il Genoa

Scelta presa ed impossibile da contestare: le gerarchie sono ben definite e contro i rossoblù liguri ci sarà il ritorno in campo di Alex Meret. L’ex SPAL ed Udinese, infatti, è completamente guarito dall’infortunio alla coscia sinistra che nella partita contro il Monza, al minuto 74, lo ha costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco. L’estremo difensore recupera dopo un mese e mezzo e in seguito ad una gastroenterite che non gli ha permesso nemmeno di andare in panchina per la sfida di San Siro, contro il Milan.

Meret sarà sottoposto ad una vera e propria prova generale contro il Genoa per evitare di scendere in campo a freddo contro il Barcellona in Champions League. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, il numero 1 partenopeo dovrebbe essere della partita regolarmente. Un aspetto non proprio scontato a causa di una clausola che prevede la scesa in campo di Meret nel 70% delle partite del Napoli per l’esercizio del rinnovo di un anno. Sullo sfondo rimane la Roma che vorrebbe acquistarlo a parametro 0.