Zielinski ci sarà contro il Genoa? Quale sarà la decisione di Mazzarri

Il futuro di Piotr Zielinski sarò lontano da Napoli: Mazzarri sta riflettendo sulla situazione del centrocampista polacco.

Il Napoli di Walter Mazzarri sta preparando la delicatissima sfida di sabato 17 febbraio contro il Genoa, in programma alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. La zona Champions è abbastanza lontana: difficile ma non impossibile raggiungerla nonostante un’Atalanta che vola in campionato. Nell’ultima sfida di campionato, infatti, proprio contro il Genoa, si sono messe in mostra le migliori versioni di Koopmeiners e De Ketelaere, protagonisti di due gol d’autore.

L’allenatore partenopeo sta studiando il miglior Napoli possibile per scansare l’ostacolo Genoa, formazione che all’andata ha creato più di qualche problema (risolto poi dalla rimonta di Politano e Raspadori valevole per il 2-2 finale). Il 3-5-1-1 sembrerebbe essere un modulo ormai superato e la conferma del 4-3-3 con il ritorno tra i disponibili di Mario Rui e Olivera sembra il modulo più indicato.

La società si aspetta molto da Mazzarri che dovrà finalmente trovare la strada giusta, dopo 3 mesi di lavoro e tante delusioni. Perdere punti contro i rossoblù significherebbe sgambettarsi autonomamente per la corsa alla prossima Champions League: competizione che i partenopei saranno chiamati a disputare il 21 febbraio contro il Barcellona. Contro i catalani non ci sarà Piotr Zielinski, escluso dalla lista UEFA. Proprio il polacco è il dubbio principale che Mazzarri si sta portando dietro in vista dell’imminente sfida di Serie A.

Zielinski è già dell’Inter, Mazzarri riflette sul suo futuro

Secondo quanto confermato da “La Gazzetta dello Sport”, Zielinski si è già sottoposto alle visite mediche con l’Inter: nulla di più di quanto già non si sapeva ma che influisce e come sul morale del centrocampista stesso, dell’allenatore e dei tifosi che accoglieranno allo stadio Maradona un calciatore che ha rappresentato i colori partenopei in maniera fiera ed orgogliosa ma che tra qualche mese passerà ad una diretta concorrente.

Walter Mazzarri è chiamato a compiere delle scelte importanti e decisive e per il suo futuro sulla panchina, verosimilmente in bilico, e per il bene della stagione del Napoli, sempre più in colore. Passi falsi non sono più ammissibili e chiarire la questione legata all’ex centrocampista di Udinese ed Empoli farà più che bene a tutte le parti coinvolte.

Contro il Genoa è probabile che al posto di Zielinski ci sarà Cajuste che scalpita per un posto da titolare. Una prova generale per assicurarsi una notte da sogno anche in Champions League contro il Barcellona di Xavi.