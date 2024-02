“Nello spogliatoio già se ne parla”: rivelazione dell’ultim’ora, riguarda il futuro di Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un tema caldo in casa Napoli, soprattutto a seguito delle dichiarazioni di De Laurentiis.

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli è stato definito sin da subito un “prolungamento ponte”, in stile Cavani nel 2013. Il nigeriano, accordandosi con De Laurentiis, permetterà al club che gli ha permesso di consacrarsi nel grande calcio di chiudere la cessione più onerosa della propria storia. Una storia bella, di riconoscenza, in un calcio in cui molti top puntano i piedi pensando unicamente ai propri interessi in sede di trattative.

La clausola presente nel contratto dell’ex Lille è di 150 milioni di euro, una cifra monstre, che permetterà al Napoli di registrare l’ennesima plusvalenza.

Futuro Osimhen: indiscrezione decisiva dalla Germania

“Sapevamo che Osimhen sarebbe andato via: Real Madrid, PSG o la Premier League per lui”, così chiuse la questione qualche settimana fa De Laurentiis, comunicando non solo la cessione estiva del proprio bomber, ma delineando anche i possibili acquirenti, o meglio, i pochi che se lo sarebbero potuti permettere.

Proprio in riferimento a ciò, questa sera, potrebbe essere arrivata una conferma indicativa in merito al futuro del nigeriano, nello specifico, dalla Germania. Nel post gara di RB Lipsia – Real Madrid, il centrocampista francese Tchouameni, ha risposto ad una domanda di Canal Plus in merito al futuro del proprio compagno di nazionale Kylian Mbappè:

“Futuro? La decisione Kylian non l’ha presa e anche se l’avesse fatto non ve lo direi. Se ne parliamo? Sì nello spogliatoio del Real se ne parla, è una questione importante e speriamo venga risolta nelle prossime settimane”.

Una conferma implicita, anche se forse non ce ne era neanche troppo bisogno. Il futuro di Mbappè sembra delineato, dopo il grande rifiuto di due anni fa, l’astro del calcio francese sembra finalmente pronto a sposare la causa blancos, ergendosi a stella del club spagnolo.

Un addio, quello di Mbappè al PSG, che potrebbe spalancare le porte dell’attacco francese a Victor Osimhen, già nei radar della dirigenza parigina, alla ricerca di uno o più uomini che possano non far rimpiangere il suo numero dieci. Proprio in tal senso, nelle scorse settimane, era addirittura circolata la voce in merito ad una doppia operazione dei transalpini dalla Serie A: con l’intenzione di ricongiungere quel tandem che tanto aveva fatto bene al Lille, quello formato da Osimhen e Rafael Leao. Ad oggi indiscrezioni, idee, che vista la disponibilità immensa del PSG, potrebbero però facilmente concretizzarsi.