Napoli-Genoa, idea a sorpresa di Mazzarri: possibile esordio tra gli azzurri

Emergono nuove voci circa la formazione titolare del Napoli di Walter Mazzarri contro il Genoa. A sorpresa, si prepara un nuovo titolare.

Rimetterà piede in campo sabato alle ore 15 il Napoli di mister Walter Mazzarri, pronto a rispondere alla batosta contro il Milan. La sconfitta di San Siro, seppur non estremamente pesante dal punto di vista del risultato e del divario in campo, ha infatti contribuito alla discesa partenopea negli inferi, dato che gli azzurri si trovano ora al 9° posto. Score, questo, che può ancora peggiorare, e contro un vivace Genoa di Alberto Gilardino bisognerà fare molta attenzione. Il tutto, anche d’innanzi ad un Maradona reduce da due successi consecutivi, e che si prepara ad accogliere a braccia aperte un titolare a sorpresa nel Napoli.

Napoli-Genoa, Mazzarri pensa a Traore

Una delle critiche maggiormente mossa in direzione di Walter Mazzarri è stata quella di non aver rischiato uomini diversi dalla formazione titolare sul prato di San Siro. In particolare, giudicate in maniera negativa le scelte di Zielinski titolare e l’ingresso all’intervallo di Politano, lasciando invece in panchina gli eroi di Napoli-Verona quali Ngogne e Lindstrom. A due settimane dai fatti contro l’Hellas però, gli azzurri sono pronti a tornare al Maradona per trovari altri 3 punti contro il Genoa, affidandosi ad una scelta a sorpresa di Mazzarri.

Secondo quanto rivelato da SkySport infatti, diventa sempre più plausibile l’utilizzo da titolare di Hamed Junior Traore, difatti l’unico neo acquisto di gennaio a non aver ancora trovato il campo. Il tutto, a causa della malaria riscontrata dal calciatore a novembre, superata però da un ex Sassuolo ora pronto a debuttare. Per Traore ci sarà quindi modo per subire le prime valutazioni sul campo nonché per mettere minuti nelle gambe, anche a causa dell’imminente sfida di Champions con il Barcellona. Con Dendoncker e Zielinski assenti dalla lista infatti, serve giungere al match contro i blaugrana con tutti gli uomini pronti, fra cui appunto lo stesso Traore.

Mazzarri sceglie Traore, c’entra anche Zielinski

Non sono state date ulteriori precisazioni circa il modulo che Mazzarri utilizzerà contro il Genoa, eppure Sky ha ampliato il discorso Traore dando un paio di indizi. Il primo, che difficilmente il tecnico si priverà di Mario Rui una volta rientrato il portoghese dalla squalifica, alludendo quindi a un ritorno alla difesa a 4. Il secondo, la possibile titolarità di Traore in risposta alle voci circa le visite mediche con l’Inter già svolte da Zielinski. L’ivoriano prenderà quindi con ogni probabilità il posto del polacco al centro del campo, anche se è ancora da sciogliere il nodo mezzala nel 4-3-3 o trequartista nel 4-2-3-1. Possibile inoltre anche un impiego al fianco di Kvaratkhelia e alle spalle di Simeone nel 3-4-2-1.