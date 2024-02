“Come Allegri e Conte”, piace al Napoli: idea di De Laurentiis per la prossima stagione

Il Napoli già pensa alla programmazione per la prossima stagione e il primo tassello dovrà essere il nuovo allenatore, De Laurentiis ha una nuova idea.

La stagione del Napoli è stata fin qui costellata da diverse difficoltà, i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti e ora c’è il grosso rischio che gli azzurri possano restare fuori dalla zona Champions, competizione che dalla prossima stagione cambierà formula rendendo ancora più ricca la partecipazione.

Il Napoli è attualmente al nono posto della classifica di Serie A, a meno sette punti dall’Atalanta attualmente quarta. La rincorsa si preannuncia piuttosto complicata, ma ciò non toglie che la società partenopea stia comunque pensando al futuro, programmando la prossima stagione che dovrà avere il sapore del riscatto. Il primo tassello da sistemare sarà quello relativo alla panchina, dato che Walter Mazzarri – a meno di imprevedibili cambiamenti – non sarà confermato.

Nuovo allenatore Napoli, anche Gilardino tra i nomi che piacciono a De Laurentiis

Da questo punto di vista il Napoli è già molto attivo e si sta guardando intorno. Sono tanti gli allenatori nei pensieri della dirigenza, su tutti Antonio Conte che però è conteso da tanti altri top club italiani ed europei. Qualora dovesse sfumare la pista primaria, De Laurentiis non vuol farsi trovare impreparato e sta già sondando pista alternative. Una d queste potrebbe portare all’attuale allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, proprio il prossimo avversario degli azzurri in campionato.

A parlare del futuro di Alberto Gilardino è anche chi ne gestisce gli interessi contrattuali, ovvero l’agente Alessandro Moggi. Nel corso di un’intervista a Radio CRC, il noto procuratore si è così espresso:

Il nome di Gilardino accostato al Napoli del futuro? Gilardino è totalmente concentrato sui risultati del Genoa di questa stagione. Bisogna raggiungere l’obiettivo principale della salvezza. Lui è concentratissimo su questo risultato. Mi sembra che possa avere delle caratteristiche di Allegri e Antonio Conte, senza fare paragoni. Credo sia un allenatore moderno e molto intelligente. Credo che anche lui possa avere un’ottima carriera.

Insomma, accostamento importante e pesante quello proprio con Conte e Allegri. Alberto Gilardino si sta comunque distinguendo in questo campionato mostrando la sua idea di calcio moderna, motivazione che l’hanno fatto entrare nella lista degli allenatori seguiti da Aurelio De Laurentiis. Già sabato pomeriggio, in occasione di Napoli-Genoa in programma allo stadio Maradona, i partenopei avranno la possibilità di saggiare le doti del tecnico.