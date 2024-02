News SSC Napoli, rivelazione in diretta dell’agente: sarà il primo rinforzo estivo

Il Napoli è alla disperata ricerca del quarto posto. In attesa, De Laurentiis sta già iniziando a programmare la prossima stagione.

Con il rientro di Victor Osimhen (da capire se sarà disponibile o meno contro il Genoa) il Napoli spera di dare una svolta al proprio cammino in campionato, ma soprattutto, di agguantare un quarto posto Champions mai così lontano.

Il futuro di Walter Mazzarri non pare in discussione nell’immediato, almeno per il momento. La strada per l’estate è però tracciata, forse sin dal suo ingaggio: sarà separazione. L’estate prossima Aurelio De Laurentiis darà atto ad una nuova rivoluzione a sole due estati da quella del 2022.

Calciomercato Napoli: parla l’agente di Caprile

Il “totoallenatore” è già partito, con una moltitudine di nomi accostati alla panchina dei campioni d’Italia in carica. Dai profii “green”: Palladino, Motta e Italiano, sino al sogno di calciomercato, quell’Antonio Conte da sempre nei pensieri del patron dei partenopei. Una trattativa non facile quella per il pugliese, corteggiato da mezza Serie A e voglioso di rimettersi in pista, a condizione che gli si proponga un progetto vincente.

Non solamente la panchina, però, con ogni probabilità sarà anche la rosa a subire parecchi cambiamenti. La cessione di Osimhen è stata praticamente già annunciata, una separazione d’oro, che permetterà al Napoli di incassare tra i 120 e i 150 milioni di euro, una cifra monstre, che verrà investita successivamente sul mercato in funzione del nuovo allenatore.

Un passaggio di consegne, potrebbe avvenire anche in porta, con Alex Meret che potrebbe dire addio al Napoli dopo ben cinque stagioni in caso di mancato rinnovo. Sull’ex SPAL ci sarebbe la Roma, decisa a dire addio a Rui Patricio, portiere portoghese sotto l’occhio del ciclone negli ultimi campionati a causa di prestazioni non eccelse. In caso di addio di Meret, la società azzurra potrebbe però optare per un profilo “homemade”, ossia Elia Caprile.

Il portiere ex Bari, attualmente in prestito all’Empoli, si è ripreso la titolarità del club a seguito di un lungo infortunio, interrogato in merito alla possibilità di ritornare al Napoli, il suo agente, il procuratore Battistini, ha così risposto ai microfoni di Calciomercato.it:

“Meret alla Roma e Caprile al Napoli? Manca un intero girone di ritorno, preferisco parlare del presente. Se qualche club estero ci ha contattato? No, nessuno, non c’è niente, l’unica cosa da fare è lasciare tranquillo il ragazzo per permettergli di lavorare”.

Una scelta di low profile comprensibile da parte dell’agente, voglioso di assistere ad una consacrazione da parte del proprio assistito, per la prima volta impegnato nella massima serie italiana.