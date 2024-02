Mazzarri può finalmente gioire: è successo oggi a Castel Volturno

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida al Genoa: arrivano ottime notizie per Walter Mazzarri.

Un altro big match e un’altra sconfitta per il Napoli. Gli azzurri, impegnati a San Siro contro il Milan domenica sera sono andati incontro all’ennesima sconfitta in un big match in questa stagione. Gli azzurri in questa stagione sono riusciti a battere solo l’Atalanta nei big match e si trattava della prima uscita stagionale del Napoli di Mazzarri. In tutte le altre sfide sono arrivate solo sconfitte e due pareggi contro il Milan all’andata e la Lazio al ritorno.

Con la sconfitta di domenica sera a San Siro, inoltre, il Napoli ha messo fine ad un trend positivo in terra milanese. Gli azzurri, infatti, non perdevano contro il Milan in trasferta dal lontano 2014 quando sulla panchina del Napoli sedeva Rafa Benitez. Da quel momento per gli azzurri sono arrivate 5 vittorie e 3 pareggi conditi da 11 gol fatti e solo 3 subiti.

La sconfitta contro il Milan, poi, ha allontanato ancora di più il Napoli dalla zona Champions. Gli azzurri, infatti, sono scivolati nuovamente al nono posto in classifica e stanno mettendo a serio rischio la partecipazione alle coppe europee oltre che ovviamente alla Champions League nella prossima stagione.

Report allenamento, buone notizie per Mazzarri

Il Napoli, dopo un giorno di pausa per fare ritorno a casa dopo la trasferta di Milano, ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno.

Di seguito il report pubblicato del club sul proprio sito ufficiale:

Dopo la gara di San Siro con il Milan, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

FONTE: SSC NAPOLI

Direttamente dall’SSCN Konami Training Center arrivano notizie confortanti per il futuro della stagione azzurra. Per la prima volta dopo tantissimo tempo, infatti, Walter Mazzarri ha la possibilità di poter lavorare con la rosa al completo. Secondo quanto si evince dal comunicato, infatti, nessun giocatore è stato impegnato in un lavoro personalizzato in campo o in palestra.

All’appello, ovviamente, manca ancora Victor Osimhen reduce dalla sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Il suo rientro a Napoli è previsto prossimamente anche se sono da capire le sue condizioni dopo l’allarme lanciato per un presunto virus intestinale che ha colpito il bomber azzurro.