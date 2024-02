Stadio Napoli, De Laurentiis vuole il ‘Maradona’: dal Comune arriva un’altra verità

Ci sono dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la questione Stadio Maradona per cui Aurelio De Laurentiis sta lavorando coordinatamente con il Comune per ottenerlo in concessione.

La faccenda relativa allo Stadio Diego Armando Maradona ha un nuovo aggiornamento. Da alcuni mesi Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, è alle prese con il tentativo di ottenerlo in concessione. Una situazione che va avanti da qualche tempo e che in realtà non sta portando i frutti sperati.

La volontà del Napoli è quella di ottenere lo stadio in concessione e di rinnovarlo attraverso dei lavori di ristrutturazione. Le parole del patron partenopeo erano state chiare quando, in un botta e risposta con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che sotto la sua gestione, Il Maradona sarebbe diventato uno degli stadi più belli d’Italia.

Di comune accordo con il Comune della città era stato quindi detto che, con un dovuto progetto presentato dal Napoli, il consiglio comunale di Napoli avrebbe fatto il possibile per intervenire sulla questione.

Stadio Maradona – le parole del consigliere comunale

Nino Simeone, consigliere comunale della città di Napoli e presidente Commissione Infrastruttore è stato intervistato dal programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla volontà del Napoli di prendere in concessione lo stadio Maradona. Queste le sue parole:

Sulla vicenda stadio

Se il Napoli non manda un proposta ufficiale al Comune della città, non succederà proprio nulla in 120 giorni. Ci sono tanti appelli ma non è mai arrivata una richiesta ufficiale. Ci aspettiamo una pec con un project financing per capire cosa voglia fare il Napoli con lo stadio Maradona. Quando si parla di soldi pubblici bisogna star molto attenti, questi servono per strutture pubbliche e non private.

Sui piani di De Laurentiis

Il presidente vorrebbe avere la gestione totale dello stadio ma non è possibile acquistarlo secondo una gestione di fondi del PNRR. Affidare lo Stadio Maradona in concessione al Napoli sarebbe sicuramente un altro discorso. Quella dei 120 giorni è una trovata mediatica. De Laurentiis vorrebbe lo stadio gratis? Non si fa. Il sindaco ha chiesto alla società di mandare un progetto che finora non è ancora arrivato. Io con Manfredi ho un rapporto più o meno diretto e non mi sembra che De Laurentiis lo abbia incontrato tante volte. Noi dobbiamo fare gli interessi dei napoletani.

Su uno stadio privato fuori dal Comune di Napoli