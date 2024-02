Mazzarri: “Modulo? Il problema è stato un altro”, poi si sbilancia sullì’obiettivo futuro

Perde ancora un big match il Napoli, sconfitto 1-0 a San Siro contro il Milan. Il commento alla gara in quel di DAZN da parte di Mazzarri.

Non riesce più a vincere un match contro una top squadra di Serie A il Napoli, uscito sconfitto anche da San Siro contro il Milan. Ai rossoneri è bastata una rete di Theo Hernandez nel primo tempo per chiudere la pratica con il brivido, visto l’assalto finale azzurro non andato però a buon segno. La gara ha però dato la propria sentenza finale, condannando i partenopei all’ennesima sconfitta in campionato. Giunge quindi, ai microfoni di DAZN, il commento ad opera di un deluso Walter Mazzarri.

Milan-Napoli, le parole di Mazzarri

Ha patito l’errore in difesa il Napoli di Mazzarri, che tramite una disattenzione in retroguardia ha concesso la rete del definitivo 1-0 al Milan. L’asse Leao-Theo Hernandez punisce ancora, con gli azzurri costretti nuovamente a tornare all’ombra del Vesuvio con un pugno di mosche fra le mani. Sono quindi arrivate le dichiarazioni circa la gara da parte di, ai microfoni di DAZN, dove la dipartita è stata quindi analizzata dal tecnico azzurro.

Sul modulo:

“Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo e poi è calato. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene ma potevamo fare meglio, perché era prevedibile un loro calo. Credo che il modulo conti poco su questo, dovevamo fare meglio a prescindere”.

Sul gol subito:

“Abbiamo passato tutta la settimana a preparare gli schemi difensivi per l’inserimento classico di Theo Hernandez, visto che è uno schema cardine del Milan. Da fastidio prendere quindi gol così, ma non mi piace dire chi ha sbagliato e condannarlo”.

Sull’obiettivo di questo Napoli:

“Mancano ancora 16 partite, e credo che la Champions League sia un obiettivo alla portata. Ultimamente abbiamo patito infortuni e squalifiche e comunque abbiamo giocato bene quest’oggi. Il quarto posto mi sembra quindi francamente raggiungibile e daremo il massimo per trovare i 3 punti in ogni sfida che ci aspetta”.

Su Kvaratskhelia:

“Oggi è stato braccato a uomo e da qualche intervento parecchio maschio, che secondo me andrebbe punito di più. In quale posizione giocherà dipenderà quindi da lui, perché le sue prestazioni dipendono anche dalle sue condizioni e dai movimenti dei compagni. Devono essere infatti soprattutto questi ultimi a portare via gli uomini dalla marcatura e aiutarlo ad uscire fuori dalla gabbia che gli viene fatta”.

Si è quindi tornati a parlare di modulo:

“Nel calcio moderno c’è bisogno di una squadra che sappia interpretare diversi moduli e che sappia cambiare schema a secondo della partita. Poter cambiare è una cosa che i calciatori hanno assimilato e che possiamo fare. In Arabia abbiamo fatto 3 gol con la Fiorentina giocando a 3 e abbiamo anche tenuto l’Inter fino alla fine. L’importante è che i ragazzi capiscano i miei principi di gioco e ciò che io chiedo, il modulo è secondario”.

Infine, sulla scelta di mettere in campo Zielinski: