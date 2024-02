Geolier dedica una canzone al Napoli: “Ricorda l’amore per la propria squadra del cuore”

Sanremo 2024 si è concluso con la seconda posizione di Geolie: al termine della gara il rapper si è espresso anche sul momento del Napoli

Il 74esimo Festival della canzone italiana si è concluso con la vittoria di Angelina Mango, che ha portato a Sanremo il brano “La noia”. Al secondo posto però ci è finito Geolier, rapper napoletano, che si è confermato come vera sorpresa di quest’edizione del festival. A testimonianza del gran numero di consensi ottenuti c’è il dato sul televoto: Geolier ha ottenuto il 60% delle preferenze dei telespettatori da casa, non è riuscito a vincere solo a causa del poco appoggio di sala stampa e radio. A prescindere da tutto la sua esperienza sanremese è stata un vero successo.

Il suo brano “I p’ me, tu p’ te” è il più ascoltato in Italia sulle piattaforme streaming. Il rapper napoletano si conferma come uno dei personaggi principali sulla scena nazionale. Il suo album “Il coraggio dei bambini” è stato l’album più venduto del 2023, e i grossi consensi al televoto sono una diretta conseguenza di quanto di buono seminato durante l’anno. Da Sanremo Geolier si porta a casa il trofeo della serata cover, nella quale ha vinto accompagnato da Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, mettendo in scena un medley di successi: “Brivido” con Guè, “O’ Primm ammore” con Luchè e “Chiagne” con Gigi D’Alessio.

Geolier dice la sua sull’andamento del Napoli direttamente da Sanremo

Il legame del rapper con la città è molto forte, e lo si avverte per le strade, nelle case. E ovviamente da buon napoletano non può che tifare Napoli. Tra l’altro, proprio in occasione della partecipazione del rapper a Sanremo, il Napoli ha messo in vendita una capsule collection, con il rapper che ha disegnato alcune maglie per il club.

“Dedicherei al Napoli Malafemmena”, spiega Geolier alla Gazzetta dello Sport, “L’intensità di quel brano, ricorda quello che può succedere seguendo la propria squadra durante un campionato, tra sconfitte e vittorie”. Questo il suo riferimento ad un grande classico della canzone napoletana.

Le dichiarazioni del rapper sul momento del Napoli

Il quotidiano sportivo ha poi strappato qualche dichiarazione a Geolier riguardo il momento poco felice del Napoli. “Dopo uno strepitoso 2023 tutti hanno aspettative alte. Ma a volte ci si dimentica della stanchezza. Io comunque credo nella squadra“, apre il rapper. Di seguito un estratto dell’intervista completa:

SUL NAPOLI DI MAZZARRI – “Penso che Mazzarri conosca bene il Napoli, la società e la piazza: conoscere cosi tanto l’ambiente lo aiuterà a legare ancora di più con il gruppo e a farlo rendere al meglio. Sono molto fiducioso”. IL QUARTO POSTO FINALE O BATTERE IL BARCELLONA? – “Beh, potendo scegliere, meglio vincere la Champions”. RAPPORTO CON I GIOCATORI DEL NAPOLI – “Ho dei cari amici all’interno della squadra. Con Gollini andiamo in studio a fare freestyle, e devo dire che è forte; con Di Lorenzo ci sentiamo e ci vediamo spesso. Ma anche con gli altri ho un bellissimo rapporto d’amicizia”.

Infine, è stato chiesto a Geolier un pronostico su Milan-Napoli di questa sera: “In generale non sono molto scaramantico, ma a questa domanda nessuno può chiedermi di rispondere… Tifo Napoli e vi basti così”.