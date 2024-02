Dove vedere Milan-Napoli: tv e streaming, tutte le possibilità

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI – Cresce l’attesa per il big match di questa sera tra Napoli e Milan valido per il 24° turno di Serie A.

Manca sempre meno al big match di questa sera tra Milan e Napoli. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45. L’arbitro del match sarà Doveri che dirigerà gli azzurri per la 35esima volta in carriera. Il Napoli ha vinto ben 20 partite arbitrate da Doveri, ha collezionato 49 cartellini gialli e due espulsioni.

Il Napoli ha bisogno questa sera di conquistare tre punti fondamentali per la classifica degli azzurri. Dopo la sconfitta della Roma nella serata di ieri contro l’Inter, gli azzurri hanno, infatti, la possibilità di agganciare i giallorossi in classifica. Il Napoli deve stare attento anche alla Fiorentina che nel lunch match di oggi ha trionfato per 5-1 contro il Frosinone e ha scavalcato gli azzurri in classifica.

Milan-Napoli, come ci arrivano le due squadre

Il Napoli ha bisogno di trovare continuità di risultati. La vittoria contro l’Hellas Verona ha garantito agli azzurri un po’ di tranquillità in settimana per preparare al meglio la sfida di questa sera.

Walter Mazzarri ritrova giocatori importanti come Piotr Zielinski che dovrebbe partire titolare dopo aver smaltito i fastidi muscolari degli ultimi giorni. Mazzarri, poi, riporterà, quantomeno in panchina, Alex Meret e Mathias Olivera. Quello dell’uruguaiano è un ritorno importante, soprattutto tenendo conto della squalifica di Mario Rui che salterà il big match di questa sera.

Situazione diversa, invece, in casa Milan. I rossoneri sembrano ritrovarsi nella terra di nessuno in classifica. Troppo distanti da Inter e Juventus in fuga per lo scudetto e troppo avanti rispetto al treno per la Champions League comandato al momento dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il Milan, quindi, proverà a vincere per poi concentrarsi al meglio sulla doppia sfida di Europa League contro il Rennes.

Milan-Napoli, in streaming e in tv: tutte le possibilità

Milan-Napoli si giocherà questa sera allo Stadio San Siro. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a Sky e a DAZN attivando Zona DAZN sul proprio decoder potrà invece vedere Milan-Napoli in tv sul canale 214 del decoder satellitare.